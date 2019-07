Vettel | Silverstone pista special | | si respira la storia Ferrari

Formula 1 - Vettel affascinato dal Gp di Silverstone : “qui respiri la storia del motorsport e della Ferrari” : Il pilota tedesco ha parlato in vista del Gp di Silverstone, decimo appuntamento in calendario arrivato alla sua settantesima edizione Il week-end di riposo è alle spalle, la Formula 1 torna in pista per la settantesima edizione del Gp di Silverstone, unico appuntamento mai uscito dal calendario insieme a quello di Monza. photo4/Lapresse L’anno scorso sul tracciato inglese si impose la Ferrari con Sebastian Vettel, un risultato che ...