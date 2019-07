Venezia | Toninelli | “Presto riduzione graduale delle grandi navi”

Grandi navi a Venezia : Toninelli annuncia una riduzione graduale : "I provvedimenti che abbiamo già preso sono stati decisivi" e "il rimorchiatore ha probabilmente evitato una collisione. Prestissimo avrete novità sia rispetto alla soluzione temporanea sia sulla scelta del progetto definitivo per il terminal crocieristico". Lo assicura in un'intervista al Corriere della Sera, il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, a proposito delle Grandi navi a Venezia. "Abbiamo due studi ...

Venezia - sindaco e PD attaccano Toninelli : Ieri una nave da crociera Costa ha rischiato un incidente nel bacino di San Marco a Venezia. Non è il primo episodio di questo tipo e da troppo tempo si attende che le istituzioni faccia qualcosa per evitare di mettere ancora a rischio cose e persone. Il sindaco Luigi Brugnaro, in particolare, oggi è stato durissimo nei confronti del ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Danilo Toninelli. "La responsabilità maggiore di quanto è ...

Navi da crociera in laguna - il sindaco di Venezia attacca Toninelli : Botta e risposta tra il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro e il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli, dopo l'incidente sfiorato in laguna

Danilo Toninelli - il sindaco di Venezia : "Quanto successo tra la nave da crociera e lo yacht è colpa sua" : Il sindaco di Venezia se la prende con il ministro Danilo Toninelli per quanto accaduto domenica 7 luglio, quando una nave da crociera ha sfiorato uno yacht in Laguna: "La responsabilità maggiore di quanto è accaduto domenica e di quello che potrà accadere in futuro è di chi non ha deciso in questi

Venezia - nave da crociera rischia l’incidente. Lite Brugnaro-Toninelli Il giallo del rimorchiatore rifiutato : Il primo cittadino attacca il ministro: «In tutti questi mesi non ha preso decisioni» . Al centro della discussione il nuovo percorso che dovrebbero seguire in laguna i colossi del mare

Salvare Venezia dalle navi e da Toninelli : La fortuna arride agli audaci e ai navigatori, dunque non ci sarà il tre dopo il due di domenica, quando una grande nave da crociera, avvolta nella tempesta, ha rischiato la collisione con uno yacht a poche decine di metri dalla Riva dei Sette Martiri, davanti alla Biennale di Venezia. Il parlar chi

Nave Costa Deliziosa sbanda a Venezia : interviene la procura. Scontro Toninelli – sindaco : La Procura di Venezia ha acquisito dalla Capitaneria di Porto tutti gli atti necessari per capire cosa è accaduto ieri quando la Nave Costa Deliziosa ha sfiorato per un soffio lo schianto a Riva Sette Martiri, a pochi metri dai famosi Giardini della Biennale. L'indagine è affidata al pm Andrea Petroni che ha aperto un fascicolo per il momento senza indagati e ipotesi di reato. La magistratura valuterà anche e soprattutto la regolarità ...

Nave sbanda a Venezia - Toninelli sotto accusa : "È il responsabile" : Luca Sablone Il sindaco accusa il ministro dei Trasporti: "La responsabilità maggiore è di chi non ha deciso in questi mesi". La replica contro il primo cittadino: "Straparla" Battibecco social tra Luigi Brugnaro e Danilo Toninelli. Il sindaco di Venezia ha accusato il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti per quanto riguarda il recente sbandamento di una Nave da crociera: "Il tempo dell’attesa è finito. Siamo molto ...

Nave sbanda a Venezia - sindaco e PD attaccano Toninelli - che replica : "Brugnaro straparla" : Ieri una Nave da crociera Costa ha rischiato un incidente nel bacino di San Marco a Venezia. Non è il primo episodio di questo tipo e da troppo tempo si attende che le istituzioni faccia qualcosa per evitare di mettere ancora a rischio cose e persone. Il sindaco Luigi Brugnaro, in particolare, oggi è stato durissimo nei confronti del ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Danilo Toninelli. "La responsabilità maggiore di quanto è ...

Il sindaco di Venezia accusa Toninelli : Venezia, 8 lug. (AdnKronos) - "Sicuramente le condizioni meteo-marine in cui è accaduto l’episodio di ieri sono state eccezionali e le autorità competenti faranno chiarezza su quanto successo". Ha commentato così Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia, l'incidente sfiorato dalla Costa Deliziosa, che ier

Nave da crociera sbanda a Venezia - Brugnaro : «Responsabile Toninelli». Il ministro : «Il sindaco straparla» : Nave da crociera sbanda a Venezia, il sindaco Brugnaro punta il dito contro il ministro Toninelli: «È lui il responsabile». «La responsabilità maggiore...

Il sindaco di Venezia attacca Toninelli : "Smetta di bloccare le alternative" : "Basta con le navi a San Marco, il ministro Toninelli smetta di bloccare la soluzione alternativa già decisa in Comitatone 20 mesi fa". Il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro torna a chiamare in causa il ministro dei Trasporti dopo l'incidente rischiato ieri in Riva Sette Martiri che ha visto protagonista una nave da crociera in grossa difficoltà a causa di un nubifragio che ha colpito la città. "Sicuramente le condizioni meteo-marine in cui è ...

Grandi navi - incidente sfiorato; il sindaco di Venezia attacca : la colpa è del ministro Toninelli : "La responsabilità è di chi non ha deciso in questi mesi, il tempo dell'attesa è finito". Replica il ministro delle Infrastrutture: "Brugnaro al solito straparla, vicini a soluzione"

Venezia - Toninelli : "Brugnaro straparla" : 16.00 "Brugnaro come al solito straparla. Dopo anni di inerzia anche da parte di quelli della sua area politica, siamo vicini a una soluzione seria per mettere fuori le grandi navi da Venezia. Marghera è opzione scellerata per sicurezza e ambiente, convinceremo di ciò anche l'Unesco". Così il ministro Infrastrutture e Trasporti, Toninelli, replica al sindaco di Venezia, che gli attribuisce "la responsabilità maggiore" dell'incidente di ieri, ...