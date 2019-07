Vela | Universiadi 2019 | la Finlandia allunga al comando | equipaggi italiani in lotta dopo

oasport

(Di martedì 9 luglio 2019) Prosegue presso la splendida cornice del Golfo di Napoli il programma dellaalle. La competizione si svolge tradi quattro persone a bordo delle inedite imbarcazioni RS21 e nella seconda giornata si sono disputate cinque regate. La formula del torneo è abbastanza particolare e prevede un meccanismo di rotazione per cui soltanto otto delle sedici squadre iscritte scendono in acqua contemporaneamente: al termine della fase di qualificazione (giovedì 11) la fsarà divisa a metà le migliori otto barche disputeranno la finale per le medaglie. Considerando il fatto che gliin gara hanno disputato un numero tra loro differente di regate non è possibile parlare di una vera e propria classifica. Lasi trova comunque saldamente ale,aver chiuso la scorsa giornata con quattro vittorie, ha chiuso oggi con due secondi posti ...

