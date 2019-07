Vela | terminato il Campionato del Mondo Laser Standard in Giappone | tutti i risultati

sportfair

(Di martedì 9 luglio 2019) L’australiano Tom Burton si aggiudica il titolo, rimandata la qualifica olimpica dell’Italia nel Singolo Maschile Dopo le ultime due prove di oggi, disputate con vento tra 10 e 12 nodi, l’australiano Tom Burton è il nuovo 2019Men’s World Champion. Burton si laurea campione delcon 59 punti dopo un 14° e un 51° (poi scartato) di giornata. Il podio è un affare anglosassone e al secondo posto con 63 punti, a soli 4 dal primo, chiude un altro australiano, Matthew Wearn. Terzo con 69 punti il neozelandese George Gautrey. Iisti Italiani rientrano dalla spedizione incon il rammarico di avere mancato uno dei cinque pass nazionali che il Mondialemetteva a disposizione per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Il Mondiale si è chiuso con due soli Italiani in flotta Gold, purtroppo lontani dalla carta Olimpica: 45° posto per Marco Gallo (SV Guardia ...

