Valentina Dallari viene bloccata su Instagram da Kendall Jenner | ' Sono allucinata'

(Di martedì 9 luglio 2019) Disavventura social per la bella, una delle ex troniste di Uomini e donne rimasta nel cuore di milioni di spettatori. In queste ore, infatti, la ragazza ha dovuto fare i conti con il blocco social da parte di, affermata modella e nota soprattutto per essere la sorellastra di Kim Kardashian. Laha postato un commento suche non è piaciuto per niente a, al punto da essere'seduta stante'. Disavventura social per: ha fatto infuriare la sorellastra della Kardashian Ma cosa ha scritto di così scandaloso al punto che laabbia deciso di bloccare l'ex tronista di Uomini e donne? Il commento incriminato che ha portatonella 'black list' della sorellastra di Kim Kardashian recitava così: 'Mi dispiace di vederla così magra, spero che non abbia dei problemi'. Quella diera più che altro ...

