Usa-Gb | scontro diplomatico dopo fuga di notizie Ambasciatore | “Trump inetto” La

La Alex attracca a LampedUsa. Scontro tra Salvini e la Trenta : Valentina Raffa Vietato lo sbarco ai migranti, alcuni scendono per le cure Il vicepremier: «Il ministro della Difesa mi ha lasciato solo» Neanche le invitassero a nozze. Le due navi Alex e Alan Kurdi delle Ong Mediterranea e Sea Eye, che nei giorni scorsi hanno fatto il «pieno» di immigrati, si sono dirette a Lampedusa. La prima ha attraccato. Numerosi migranti tra i 41 a bordo sono stati sbarcati per essere curati al poliambulatorio ...

Salvini non ci intimidisce! Sea Eye vuole lo scontro e punta verso LampedUsa : L'ong tedesca si rifiuta di tornare in Libia e fa rotta verso Lampedusa: "Non siamo intimiditi da Salvini". Inizia un nuovo braccio di ferro. "La cosiddetta Guardia Costiera libica ci ha assegnato un porto per le 65 persone a bordo. Abbiamo respinto questa indicazione. La Guardia Costiera finanziata dall'Unione europea ci chiede di violare la legge internazionale: non rimetteremo le persone soccorse nei campi di tortura libici". ...

DA LAMPEDUsa/ Sea Watch : uno scontro dove nessuno sembra avere ragione : Sea Watch, da LAMPEDUSA. Dopo l'attracco e l'arresto della capitana Carola Rakete, l'isola si conferma avamposto non solo fisico, ma culturale e politico.

Clima - scontro mondiale al G20 di Osaka : gli Usa si sfilano contro Europa e Cina - “siamo già i primi per riduzione di emissioni - -14% in 12 anni” : I capi di Stato e di governo del G20, a conclusione del vertice di Osaka, in Giappone, hanno concordato una dichiarazione finale, dopo uno scontro sulla questione del Clima che ha visto opposti i membri dell’Unione europea, sostenuti dalla Cina, e gli Stati Uniti. Il testo mantiene un impegno a contrastare il cambiamento Climatico simile ai precedenti presi a Buenos Aires e Amburgo. In base al compromesso raggiunto, 19 paesi su venti hanno ...

Usa-Iran a un passo dallo scontro : «Abbattuto drone spia americano» : Teheran e Washington a un passo dallo scontro: «Abbiamo abbattuto un drone spia americano colpevole di aver violato il nostro spazio aereo». La notizia esplode come una bomba al centro...

Salvini cerca l’alleanza con gli Usa e si prepara allo scontro con Bruxelles : “Taglieremo le tasse” : La visita americana farà sicuramente bene alla carriera politica di Matteo Salvini, ma le sue parole contro «l’asse Berlino-Parigi» non serviranno a migliorare i rapporti dell’Italia dentro l’Unione europea. In un momento così delicato, con la mannaia della procedura d’infrazione, la Brexit che vede Donald Trump tra i sostenitori più entusiasti e l...

TERZA GUERRA MONDIALE/ Attacco a petroliere - l'Arabia vuole lo scontro tra Usa e Iran : Glu Usa e i sauditi accusano l'Iran per gli attacchi alle petroliere, ma molti paesi potrebbero essere gli autori, ecco cosa ci ha detto

Oman - scontro e tensione sulle petroliereVideo Usa : "gli iraniani rimuovono mine"L'armatore : oggetti volanti - poi il botto : L'esercito Usa ha diffuso un video che mostra - a suo giudizio - i Guardiani della Rivoluzione (l'elite dell'esercito iraniano) mentre ritirano una carica non esplosa dallo scafo di una delle petroliere attaccate. La versione dell'armatore è differente.

Navi da guerra Usa e Russia rischiano collisione/ Mar Cinese - è scontro diplomatico : Navi da guerra Usa e Russia rischiano collisione nel Mar Cinese e scoppia subito lo scontro diplomatico tra le due superpotenze.

Collisione sfiorata tra navi da guerra Russia-Usa : scontro evitato per pochi metri : Un incrociatore missilistico americano e un cacciatorpediniere russo hanno rischiato la Collisione nel Mar Cinese Orientale. Le due parti si sono subito accusate a vicenda di aver condotto azioni non sicure e di essere state costrette a compiere operazioni di emergenza per evitare la Collisione.Continua a leggere

Huawei - lo scontro è durissimo. E il divorzio Usa-Cina aumenta la competizione : di Roberto Iannuzzi* Il duello fra Washington e Pechino sembra andare verso un’escalation non solo commerciale, ma anche tecnologica e strategica. Dopo il botta e risposta sui dazi, l’amministrazione di Donald Trump ha inserito il gigante cinese delle telecomunicazioni Huawei nella lista dei soggetti a cui le compagnie americane non possono vendere tecnologia senza una licenza ufficiale del governo (di fatto un bando assoluto, perché questo tipo ...

Scontro Lega-M5S - Giorgetti : “Giuseppe Conte tifa Movimento”. La risposta : “AccUsa gravissima” : Questa sera alle 20:30 ci sarà il Consiglio dei ministri in cui si parlerà del decreto sicurezza bis. L'incontro, annunciato dal presidente Giuseppe Conte, sembra una resa dei conti tra i due partiti della maggioranza che continuano a litigare pubblicamente. Giancarlo Giorgetti, sottosegretario leghista, ha accusato il presidente del Consiglio di non essere imparziale.Continua a leggere

SCENARI/ Lo scontro tra Usa e Russia per il Mediterraneo si gioca nel Golfo : La politica estera di Trump in special modo nel Mediterraneo è quanto di più confuso, mentre la Russia si conferma potenza dalle idee chiare