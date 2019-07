Universiadi | subito bronzo | stasera Italia-Francia

ilfogliettone

(Di martedì 9 luglio 2019) Si apre con ilnel tiro a segno (pistola 10m.) del team misto composto dalla sannita Maria Varricchio e dal napoletano Dario di Martino la sesta giornata delleNapoli 2019. In arrivo anche un'altra medaglia, ancora dalla scherma, con gli azzurri del fioretto a squadre in finale per l'oro contro la Corea del Nrd. In attesa dei quarti di finale del torneo di calcio, con l'impegnata questa sera (ore 21) a Benevento in un affascinate confronto con la, 13 anni dopo la notte magica di Berlino 2006 che consacro' l'di Lippi sul tetto del mondo, la giornata di gare propone ancora un programma ricchissimo, con nuoto e atletica leggera ancora a farla da padrona.Dal presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli arriva l'appello ai tifosi a sostenere gli azzurrini: "e' una sfida sempre affascinante che evoca ricordi bellissimi.in ...

