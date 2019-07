Universiadi | oro italiano nel fioretto femminile | bronzo per la spada maschile

LIVE Universiadi Napoli 2019 in DIRETTA : risultati 8 luglio. Oro Italia nel fioretto femminile a squadre. Vendrame quarto nei 100 m stile libero : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DELLE Universiadi 19.00 SCHERMA – E’ il momento di festeggiare per Erica Cipressa, Camilla Mancini e Martina Sinigalia che davanti al pubblico di casa hanno conquistato una fantastica medaglia d’oro! 18.59 – NUOTO – Silvia Scalia in acqua per la semifinale dei 50 dorso femminili. 18.58 SCHERMA – OROOOOOOOOOOOO ItaliaAAAAAAAAA! Ultima stoccata ...

Tiro a segno - Universiadi Napoli 2019 : l’Iran vince un nuovo oro - questa volta nel Mixed Team di carabina : Nel Tiro a segno, questa si sta sempre più trasformando nell’Universiade dell’Iran. Il paese asiatico infatti dopo aver già vinto tre medaglie, 1 oro, 1 argento e 1 bronzo, si è aggiudicato nuovamente l’alloro più ambito nel concorso di Mixed Team di carabina dalla distanza dei 10m. Il duo costituito da Najmeh Khedmati e Mahyar Sedaghat ha infatti battuto nel gold medal match il Team sudcoreano formato da Jiwoo Seo e Nam, per ...

Universiadi 2019 - Carlotta Ferlito dopo l’oro : “Sono terrona dentro - pubblico di Napoli pazzesco” : Carlotta Ferlito medaglia d'oro nella ginnastica alle Universiadi 2019 di Napoli ha commentato così le emozioni del suo successo: "Il pubblico mi ha caricata all’inverosimile. Io sono terrona dentro, mi trovo meglio con le persone espansive. Il pubblico a Napoli è pazzesco, ho gareggiato in palazzetti più grandi ma il calore che ho provato qui non l’ho mai trovato da nessuna parte"

LIVE Universiadi Napoli 2019 in DIRETTA : risultati 8 luglio. Scherma protagonista : fiorettiste per l’oro - spadisti per il bronzo! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DELLE Universiadi 15.10 TUFFI – L’Italia chiude al nono posto il team event misto. Oro alla Cina davanti al Messico, bronzo per la Corea del Sud. 15.05 VOLLEY – Primi parziali: Canada-Iran 20-25, Hong Kong-Ucraina 21-25. 15.01 Scherma – Magnifica Italia! Erica Cipressa, Camilla Mancini e Martina Sinigalia sono in finale per l’oro nel fioretto a ...

Ginnastica artistica - Carlotta Ferlito e un rientro regale : l’oro alle Universiadi - le lacrime di gioia e un futuro da scrivere : Carlotta Ferlito ha graffiato ancora una volta, dopo tre anni di assenza dalle pedane internazionali ha saputo ritrovare la forma giusta e ha giganteggiato alle Universiadi 2019 conquistando una fantastica medaglia d’oro al corpo libero. La siciliana non gareggiava a certi livelli dalle Olimpiadi di Rio 2016, nelle ultime stagioni si era limitata ad alcune gare di Serie A e ai Campionati Nazionali, aveva partecipato al talent show Dance ...

Tuffi - Universiadi 2019 : doppio oro per il Messico nel sincro femminile e sincro misto : Una grande giornata per il Messico alle Universiadi 2019 di Napoli. doppio oro messicano nella prova del sincro femminile dal trampolino e dal sincro misto dalla piattaforma. Nel sincro dai tre metri a salire sul gradino più alto del podio è stata la coppia messicana Hernandez/Mendoza con il punteggio totale di 291.00. Seconda posizione per le cinesi Leng/Shen (288.60) e le americane Lenz/Sculti (274.20). Ancora Messico davanti alla Cina nel ...

Rugby a 7 - Universiadi 2019 : doppio oro per il Giappone - argenti per Sudafrica e Francia : Assegnate le medaglie del Rugby a 7 alle Universiadi: doppietta del Giappone, che si impone tea gli uomini sul Sudafrica e tra le donne sulla Francia. Medaglie di bronzo per Francia e Russia, nelle finali per il terzo posto sconfitte rispettivamente la Russia tra gli uomini ed il Sudafrica tra le donne. Rugby A 7 MASCHILE Finalissima Giappone-Sudafrica 15-12 Finale terzo posto Russia-Francia 10-12 Semifinali Giappone-Russia ...