Universiadi | Italia maschile in semifinale | Francia ko in zona Cesarini

Calcio - Universiadi 2019 - Italia-Francia 1-0 : gli azzurri volano in semifinale con il gol di Strada : La Nazionale Italiana di Calcio maschile vola in semifinale alle Universiadi 2019 di Napoli. La squadra di Daniele Arrigoni ha battuto per 1-0 la Francia nei quarti di finale allo Stadio ‘Ciro Vigorito’ di Benevento e potrà così proseguire il proprio cammino nella rassegna di casa. Curiosamente proprio il 9 luglio di 13 anni fa, la Nazionale maggiore vinse i Mondiali 2006, battendo in finale i Bleus e ora arriva un’altra vittoria contro i ...

Basket - Universiadi 2019 : Stati Uniti e Ucraina si guadagnano la finale maschile - la Croazia costringe l’Italia a giocare per l’11° posto : Dopo due semifinali da brivido, con l’emozione dell’ultimo tiro vissuta in entrambe le occasioni, saranno Stati Uniti e Ucraina a giocarsi l’oro del Basket maschile nella finale delle Universiadi in corso di svolgimento a Napoli (benché i due incontri in questione si siano tenuti ad Avellino). La formazione americana, che poi è quella della Clemson University, soffre tantissimo contro Israele, protagonista di una partenza shock ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA. Pioggia d’oro per l’Italia : trionfo Osakue nel disco - Di Marziantonio nello skeet - fioretto e sciabola a squadre e Scalia nel nuoto! Volley donne in semifinale. Calcio : Italia in semifinale!!! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DELLE Universiadi 22.56 Calcio – Le semifinali del torneo maschile sono: Italia-Giappone (giovedì alle 21) e Brasile-Russia (giovedì alle 17) 22.54 Calcio E’ FINITAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!! Che sofferenza!!! L’Italia batte 1-0 in extremis la Francia, evita i rigori e va in semifinale! In semifnale anche il Giappone che supera 2-0 la Corea del Sud 22.53 Calcio – ...

Italia Messico Volley/ Risultato : 3-0 - azzurri primi nel girone - Universiadi 2019 - : Diretta Italia Messico: info streaming video e tv della partita di Volley maschile, oggi 9 luglio per la fase a gironi, alle Universiadi 2019 di Napoli.

ITALIA FRANCIA CALCIO - Universiadi 2019/ Risultato : partita al via e quel Mondiale... : Diretta ITALIA FRANCIA: info streaming video e tv della partita di CALCIO maschile, oggi per i quarti di finale alle UNIVERSIADI 2019 di Napoli.

Nuoto - Universiadi 2019 : Scalia sfata il tabù d’ORO per l’Italia - grande 4×200 sl d’ARGENTO a Napoli : Un oro e un argento: è questo il bilancio odierno del Nuoto in piscina nella penultima giornata di gare in acqua alle Universiadi a Napoli. La piscina Scandone ha accolto i successi degli azzurri. E’ stata Silvia Scalia a sfatare il tabù degli ori per la spedizione italiana della vasca. Nei 50 dorso l’azzurra ha nuotato un ottimo 27″92, ad appena 3 centesimi dal record italiano da lei stessa detenuto. Un ottimo incedere il suo, ...

Medagliere Universiadi Napoli 2019 : Italia al sesto posto con dieci ori : Le Universiadi 2019 si disputeranno a Napoli dal 3 al 14 luglio, la competizione multisportiva riservata agli sportivi iscritti agli Atenei di tutto il mondo si preannuncia altamente spettacolare e avvincente. L’evento coinvolgerà non soltanto il capoluogo campano ma tutta la Regione per una festa totale che avrà una ricaduta importante su tutto il territorio a livello economico e di visibilità. Gli atleti si daranno battaglia per la ...

Vela - Universiadi 2019 : la Finlandia allunga al comando - equipaggi italiani in lotta dopo la seconda giornata : Prosegue presso la splendida cornice del Golfo di Napoli il programma della Vela alle Universiadi 2019. La competizione si svolge tra equipaggi di quattro persone a bordo delle inedite imbarcazioni RS21 e nella seconda giornata si sono disputate cinque regate. La formula del torneo è abbastanza particolare e prevede un meccanismo di rotazione per cui soltanto otto delle sedici squadre iscritte scendono in acqua contemporaneamente: al termine ...

Universiadi - è grand'Italia a Fisciano : le donne della sciabola sono d'oro : Scherma da record! L?Italia conquista due ori nella sciabola femminile e nel fioretto maschile a squadre e vince il medagliere nella disciplina, con cinque medaglie d?oro, tre...

Pallanuoto femminile - Universiadi 2019 : designate le ultime qualificate ai quarti. Domani Italia-Giappone : Non è scesa in acqua oggi l’Italia della Pallanuoto femminile alle Universiadi estive: designate le due squadre mancanti al novero delle qualificate ai quarti. Passano Cina ed USA, con Francia e Repubblica Ceca relegate alla finale per il nono posto di giovedì. Domani invece nei quarti le azzurre sfideranno il Giappone. RISULTATI Ottavi di finale (oggi) Francia-Cina 1-12 Repubblica Ceca-USA 5-25 Quarti di finale ...

Pallanuoto - Universiadi 2019 : completato il quadro delle qualificate ai quarti. Domani Italia-Francia : Giornata di riposo per l’Italia della Pallanuoto alle Universiadi: gli azzurri torneranno in acqua Domani nei quarti di finale contro la Francia. Definite le ultime due selezioni ad entrare tra le migliori otto con i successi di Giappone ed Australia. Le due squadre sconfitte oggi, Gran Bretagna e Corea del Sud, torneranno in acqua giovedì per contendersi il nono posto finale. RISULTATI Ottavi di finale (oggi) Gran Bretagna-Giappone ...

