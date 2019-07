UNIVERSIADI 2019 NAPOLI Risultati live 9 luglio | azzurri ok per nuoto e scherma

Medagliere UNIVERSIADI Napoli 2019 : Italia al sesto posto con 5 ori : Le Universiadi 2019 si disputeranno a Napoli dal 3 al 14 luglio, la competizione multisportiva riservata agli sportivi iscritti agli Atenei di tutto il mondo si preannuncia altamente spettacolare e avvincente. L’evento coinvolgerà non soltanto il capoluogo campano ma tutta la Regione per una festa totale che avrà una ricaduta importante su tutto il territorio a livello economico e di visibilità. Gli atleti si daranno battaglia per la ...

Tiro A segno di bronzo! Medaglia certa dai fiorettisti! 13.08 Tiro A VOLO – Chiara Di Marziantonio è in finale nello skeet. Azzurra allo shoot off per la seconda posizione. 13.03 Tiro A segno – Di Martino / Varricchio di bronzo nella pistola mista 10 metri! Battuta l'India per 16-12 nella finalina! 13.00 VOLLEY – Altri parziali: Corea del Sud-Cina 25-23 25-19, Ucraina-Cile 21-25 25-22.

Altre medaglie in arrivo da tiro e scherma 12.45 scherma – Alle ore 13.00 Italia – Gran Bretagna nei quarti della sciabola femminile. 12.43 scherma – Medaglia sicura: i fiorettisti sono in finale! Battuta la Russia 45-30, Corea del Sud tra gli azzurri e l'oro. Ultimo atto alle ore 17.00. 12.40 VOLLEY FEMMINILE – Quarti: Russia-Rep. Ceca 27-25, Quarti 9° posto:

Brasile Italia volley UNIVERSIADI 2019/ Risultato : si accendono i quarti femminili : Diretta Brasile Italia: info streaming video e tv della partita di volley femminile, oggi e valida per i quarti di finale delle Universiadi 2019 di Napoli.

Azzurri in semifinale nel fioretto a squadre. 4×200 stile uomini in finale nel nuoto 11.20 SCHERMA – Gli Azzurri accedono alle semifinali del torneo di fioretto maschile a squadre, battendo 45-28 la Cina nei quarti. Attesa per conoscere chi tra Russia e Belgio affronterà l'Italia per conquistare il posto in finale 11.06 nuoto – Queste le nazionali qualificate per la finale della 4×200 stile: Usa, Francia, italia, Corea del

UNIVERSIADI 2019 Napoli/ Risultati live 9 luglio : programma - finali e azzurri : Universiadi 2019 Napoli: Risultati live di oggi martedi 9 luglio. Il programma delle gare, le finali e gli azzurri che saranno oggi protagonisti.

Azzurri ai quarti nel fioretto a squadre 10.-04 NUOTO – Questi i semifinalisti dei 50 stile libero uomini: Cumberlidge (Gbr), Matsui (Jpn), Ho (Hkg), Kidd (Can), Apple (Usa), Gigler (Aut), Boges (Bra), Kuzmenko (Rus), Bell (Aus), Yang (Jpn), De Souza (Bra), Markov (Rus), Sendyk (Pol), Zoulalian (Sui), Varakin (Kaz), Izzo (Ita) 10.02 NUOTO – L'azzurro Izzo si qualifica con

Nuoto, scherma e tiro a volo osservati speciali in casa Italia Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Universiadi 2019, oggi martedì 9 luglio va in scena la sesta giornata di gare a Napoli e in tutta la Campania. Programma ricchissimo con tante gare in programma e una sfilza di medaglie in palio, l'Italia vuole essere protagonista e punta a salire sul

UNIVERSIADI Napoli 2019 : tutti gli italiani in gara oggi (martedì 8 luglio). Il programma e gli orari : oggi martedì 9 luglio andrà in scena la quinta giornata delle Universiadi 2019, a Napoli prosegue la competizione multisportiva internazionale riservata agli iscritti agli Atenei di tutto il mondo. Di seguito l’elenco delle specialità in programma e gli azzurri in gara oggi martedì 9 luglio alle Universiadi 2019. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Rai Due o su RaiSport, in diretta streaming su Rai Play e su Olympic Channel, in ...

UNIVERSIADI Napoli 2019 : programma - orari e tv di oggi (martedì 9 luglio). Come vederle in streaming : oggi martedì 9 luglio andrà in scena la quinta giornata delle Universiadi 2019, a Napoli prosegue la competizione multisportiva internazionale riservata agli iscritti agli Atenei di tutto il mondo. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e tutti gli orari delle gare di oggi martedì 9 luglio alle Universiadi 2019. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Rai Due o su RaiSport, in diretta streaming su Rai Play e su ...

Pronostici quarti di finale UNIVERSIADI - 9-7-2019 e info : Pronostici quarti di finale Universiadi, martedì 9 luglio 2019Pronostici//Universiadi – Si, so che ci sono i quarti di finale, ma c’è da dare spazio anche alle due gare che valgono l’assegnazione per gli ultimi posti del torneo, quelli che vanno dal 9o al 12o (e che si giocheranno Uruguay, Argentina, Messico e Sudafrica).Delle altre, le gare più interessanti sono sicuramente quella dell’Italia, opposta alla Francia, ed il derby asiatico tra ...

Basket femminile - UNIVERSIADI 2019 : la finale sarà tra Australia e Stati Uniti : L’ultimo atto del torneo di Basket femminile alle Universiadi 2019 di Napoli vedrà protagoniste Australia e Stati Uniti. Le Australiane hanno sconfitto in semifinale il Portogallo per 56-49 al termine di una partita che si è decisa nell’ultimo quarto, chiuso con un parziale di 20-9 in favore delle Aussie. Le americane, invece, hanno superato il Giappone per 89-84. Match ad altissimo punteggio e anche questo che si è deciso negli ...

UNIVERSIADI 2019 – Pallavolo : l’Italia si avvicina al passaggio del turno - gli azzurri superano il Giappone 3-0 : Un successo, quello degli azzurri, arrivato al termine di un match dominato in lungo e in largo da parte della squadra del ct Graziosi Nella terza gara della fase a gironi, è arrivata una vittoria per 3-0 (25-22, 25-19, 25-19) ai danni del Giappone per i ragazzi di Gianluca Graziosi, che si avvicinano sensibilmente al passaggio del turno. Un successo arrivato al termine di un match dominato in lungo e in largo da parte degli azzurri, che ...

Basket - UNIVERSIADI 2019 : Stati Uniti-Israele e Australia-Ucraina le semifinali nel torneo maschile - Italia vittoriosa sulla Cina : Si avvia verso la conclusione il programma di gare del torneo di Basket maschile delle Universiadi di Napoli 2019. Nella giornata odierna si sono disputate le quattro sfide dei quarti di finale che hanno lasciato soltanto quattro squadre in lotta per le medaglie. Nel pomeriggio si sono disputati anche gli incontri della seconda parte del tabellone, decisivi per determinare la classifica finale dalla nona alla sedicesima posizione. Dopo ...