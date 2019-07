UNA VITA | anticipazioni e trame puntate dal 15 al 20 luglio 2019

tvsoap

(Di martedì 9 luglio 2019)telenovela Unada lunedì 15 a sabato 20: Blanca fa fatica a credere che Moises sia ancora vivo e persiste nell’idea di entrare in convento. Flora confessa a Peña che ha messo per errore veleno per topi nella torta che lui ha mangiato: l’uomo, alla fine, fa sapere alla ragazza che il dolce è stato in realtà buttato nella spazzatura a causa del suo pessimo sapore. Agustina aiuta Arturo a nascondere i suoi problemi di vista. Seguendo gli ordini di Ursula, Cristina Novoa riesce a manipolare Susana, Celia e persino Carmen. Quest’ultima si mostra scostante con il detective Riera. L’uomo, per riportarla dalla sua parte, le racconta il passato della Dicenta. Samuel propone a Diego di far ricoverare Blanca in una clinica sanitaria: il maggiore degli Alday, dopo un po’ di incertezza, acconsente. Il dottor Quiles ...

