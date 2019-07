Una foto sui social ritrae James circondato dalle maglie del Napoli

"Qual è il tuo genere?". Una mostra fotografica a Ginevra per superare gli stereotipi : Per il Ginevra Pride 2019, a 50 anni dalle rivolte di Stonewall che hanno visto la comunità LGBT manifestare contro un raid della polizia a New York, viene inaugurata una mostra fotografica che mette in discussione la nostra idea di genere: IDENTITIX. L’esposizione, realizzata da Claudia Micciché, è iniziata il 4 luglio e durerà fino all′11 e andrà ad indagare il nostro concetto di identità ...

VIDEO E FOTO – James e Ospina - insieme in Una gara di calcetto : “Napoli colombiano” : James e Ospina insieme Altro nuovo indizio su James ed il Napoli, arriva dai social. Un amico comune a James ed Ospina, ha postato su Instagram una FOTO che ritrae i due impegnati in una gara di calcetto. Si nota che tutti, tranne James, indossano la maglia azzurra ma la didascalia è chiara: “Napoli colombiano!”. Leggi anche La rivelazione di Morabito: “Il ds del Fenerbahce, mi ha confermato che già oggi si chiude per ...

HONOR 9X Pro potrà contare su Una tripla fotocamera posteriore secondo un nuovo leak : HONOR 9X Pro, che verrà presentato il 23 luglio, sarà dotato di una tripla fotocamera posteriore, secondo le ultime indiscrezioni. L'articolo HONOR 9X Pro potrà contare su una tripla fotocamera posteriore secondo un nuovo leak proviene da TuttoAndroid.

Volley : Juantorena in Una foto senza scarpe - potrebbe esserci un nuovo shoes gate azzurro : Storia tormentata quella del forte schiacciatore cubano naturalizzato italiano, Osmany Juantorena, con la nazionale azzurra in questa pazza estate di pallavolo, iniziata con l'addio alla selezione annunciato da tempo e poi ritrattato, la ricerca attraverso tanti esperimenti del coach Blengini di giovani sostituti nel suo ruolo, riposi utili (e graditi al campione) per poi finire ad un mese dalle partite più importanti della stagione, quelle ...

Firenze - ritrovato scheletro di Una donna del ‘400 perfettamente conservato durante gli scavi nelle Gallerie degli Uffizi [FOTO] : Dalle viscere degli Uffizi riemerge uno scheletro rinascimentale: si tratta dei resti, perfettamente conservati, di una donna, risalenti presumibilmente alla fine del ‘400. Le spoglie si trovano nell’area degli scavi adiacente all’aula di San Pier Scheraggio, che un tempo era una chiesa: prima ancora che gli Uffizi fossero edificati e ne ‘inglobassero’ gli spazi, era un luogo di culto molto frequentato, tra ...

L’app Mie Coordinate GPS permette Una facile condivisione della posizione nei messaggi e nelle foto : Mie Coordinate GPS è un'applicazione che permette di condividere in modo pratico le Coordinate GPS della propria posizione via email, SMS o social network. E' possibile scegliere quali informazioni includere nelle foto geolocalizzate (Nazione, Città, CAP, Stato, Data, Via) e la loro posizione sull'immagine. L'articolo L’app Mie Coordinate GPS permette una facile condivisione della posizione nei messaggi e nelle foto proviene da ...

Manila Gorio e Chando LUna hot a Ibiza/ Foto prima di Temptation Island Vip - baci e.. : Manila Gorio e Chando Luna, la coppia più discussa del momento, si lascia andare alla passione ad Ibiza prima di Temptation Island Vip.

Credevano di aver scoperto Una nuova specie di uccello esotico - ma era solo un gabbiano ricoperto di curry [FOTO] : Gli esseri umani studiano il mondo da secoli ma nonostante questo, non abbiamo ancora visto tutto e tanto resta ancora da scoprire. Ogni volta che vengono scoperti nuovi tipi di piante o animali, è un ulteriore passo verso la comprensione del nostro pianeta. Quindi, potete immaginare la sorpresa e l’emozione che hanno provato alcune persone quando hanno creduto di aver trovato un nuovo uccello simile ad una fenice, dall’aspetto esotico e dal ...

C’è un nuovo fidanzato per Adele? Il gossip dopo Una foto sospetta : Secondo gli ultimi gossip, a pochi mesi dal divorzio, Adele avrebbe trovato un nuovo interesse amoroso, lo confermerebbe una foto. Solo qualche mese fa era trapelata la notizia del divorzio di Adele. Ora in questa lunga estate caldissima sembra che, la celebre cantante, ha archiviato definitivamente la sua love story con Simon Konecki, da cui ha avuto anche un bimbo, per legarsi a un altro uomo. Come ha riportato Vanity Fair, Adele ...

Xiaomi Mi MIX 4 potrebbe avere ciò che tanti desiderano : Una fotocamera con lente periscopica : Pare che anche Xiaomi abbia in progetto di sfruttare una soluzione speciale per realizzare uno smartphone con un comparto fotografico fuori dal comune L'articolo Xiaomi Mi MIX 4 potrebbe avere ciò che tanti desiderano: una fotocamera con lente periscopica proviene da TuttoAndroid.

Sfreccia con Una moto da cross a 104 Km/h sulle acque del Lago di Como : Luca Colombo batte il record mondiale [FOTO] : Il pilota milanese Luca Colombo ha conquistato oggi il nuovo primato mondiale di velocità sull’acqua dolce con 104 Km/h. Il record da battere, precedentemente detenuto dell’australiano Robbie Maddison, era di 93,3 Km/h. Partito alle 10.00 da Gravedona, dopo una breve rincorsa sulla spiaggia per prendere la velocità necessaria a planare sull’acqua, Luca è giunto al Lido di Dongo dopo 2’ 43” minuti di “navigazione”. Ecco i “numeri” dell’impresa: ...

Questione d'immagine! Mette Una foto Spider Man sulla tomba del piccolo ma la Disney lo vieta : Ad un padre che aveva appena perso suo figlio, la Walt Disney ha negato il permesso di Mettere una foto di Spiderman, personaggio preferito dal piccolo appena scomparso, sulla sua tomba. La motivazione ufficiale è che non si deve scalfire la “magia” dei suoi personaggi, messa sicuramente a repentaglio se mostrata sul marmo di una lapide e vicino ad una foto funebre. Ed ecco che l’ultimo sogno del piccolo bambino è stato infranto. Così come il ...

Temptation Island - Vittorio vicino a Una single - la fidanzata 'fotonica' : 'Spacco tutto' : Lunedì 8 luglio andrà in onda la terza puntata di Temptation Island. Questa edizione del reality è già molto amata ed apprezzata dal pubblico italiano, che ha imparato a conoscere le coppie che hanno deciso di mettersi alla prova. Nunzia e Arcangelo hanno già abbandonato il programma separatamente, ma la ragazza ha richiesto un nuovo incontro che sarà mandato in onda proprio nel corso del prossimo appuntamento. Nelle scorse ore, la pagina ...

Xiaomi Mi MIX 4 potrebbe avere Una fotocamera pazzesca - addirittura da 64 megapixel : Xiaomi Mi MIX 4 potrebbe utilizzare una fotocamera posteriore da 64 megapixel, o migliore, come afferma il Product Director della compagnia cinese. L'articolo Xiaomi Mi MIX 4 potrebbe avere una fotocamera pazzesca, addirittura da 64 megapixel proviene da TuttoAndroid.