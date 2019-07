Un sogno in affitto | su Sky Uno Paola Marella ci porterà nelle case più belle del nostro

dituttounpop

(Di martedì 9 luglio 2019) Unin, su Sky Uno dal 9 luglio arriva il programma che citra le piùdimore d’Italia, conè l’esperta del settore immobiliare più famosa della televisione italiana, l’abbiamo conosciuta in tantissimi programmi anche sui canali Discovery.da stasera sarà protagonista di Unin, un nuovo programma che andrà alla scoperta dellepiù chiczone piùdelPaese.L’appuntamento è per martedì 9 luglio, ogni martedì per 6 puntate, su Sky Uno e live anche su NOW TV (Ticket Intrattenimento), la puntata sarà poi disponibile anche on-demand.Unin, come funziona?Tra ville settecentesche sul lago e tipici casali toscani, tra attici con terrazzo e vista mozzafiato sul mare, masserie immerse nella natura, e splendidi appartamenti nel cuore artistico delle città, in ogni ...

