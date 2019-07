Un giocatore realizza un divertente livello di Crash Bandicoot utilizzando Dreams

eurogamer

(Di martedì 9 luglio 2019) In passato già vi abbiamo mostrato le enormi potenzialità didi Media Molecule: alcuni utenti, grazie all'editor, hanno dato libero sfogo alla loro fantasia,ndo incredibili tributi a famosi giochi, come Metal Gear Solid, e creando dal nulla veri e propri titoli, come il dettagliato sparatutto Project Zero.Se ancora non siete convinti delle potenzialità di, ecco un'altra prova che dimostra di cosa è capace il titolo quando incontra utenti molto creativi.Un fan diè riuscito a creare conundedicato al suo gioco preferito, con le famose fasi platform e boss. Frutto del lavoro sono anche le animazioni, le meccaniche di gioco, il comparto audio e gli elementi grafici.Leggi altro...

