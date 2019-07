Ufficiale | Rocco Schiavone 3 da Rai2 a Rai1 per inaugurare un nuovo ciclo | anticipazioni

optimaitalia

(Di martedì 9 luglio 2019) È, le storie di3 approdano su. Dopo le indiscrezioni iniziali, la conferma è arrivata solo con la presentazione dei palinsesti Rai, che hanno annunciato il trasloco del vicequestore romano (interpretato da Marco Giallini) daalla rete ammiraglia.Una promozione voluta, visto il grande successo delle edizioni precedenti. Non solo: all'annuncio di3 su, sono giunte anche le primesulla trama del terzo capitolo.Le vicende del burbero protagonista prendono il via dal drammatico finale della seconda stagione, conclusasi con un colpo di scena. In3, ritroviamo il vicequestore in profonda crisi esistenziale per il tradimento di Caterina, l’unica persona a cui ha aperto il suo cuore, e che invece si è rivelata essere la talpa.è abbandonato anche dai suoi amici, che ormai vedono in lui una ...

