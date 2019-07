Tutti i nodi che il governo gialloverde deve ancora sciogliere

agi

(Di martedì 9 luglio 2019) Qualche giorno fa durante un comizio della Lega quando Matteo Salvini ha fatto il nome di Luigi Di Maio sono partiti, viene riferito, i fischi dei presenti. Ma è stato lo stesso vicepremier a stoppare i mugugni: "Senza M5s tante cose non l'avremmo fatte. Bisogna continuare con loro" ha detto il segretario del partito dal palco. Anche i più critici sull'alleanzaormai sottolineano che la finestra delle elezioni anticipate è ormai chiusa. È lo stesso ministro dell'Interno a stemperare i toni sulla manovra ("Non faccio concorrenza a Conte") e neanche il "caso Spadafora" ha portato ad uno strappo, nonostante la richiesta di dimissioni avanzata nella Lega per le parole usate dal sottosegretario nei confronti di Salvini in un'intervista a Repubblica. Del resto M5s e Lega hanno lavorato, in un clima a volte teso, per trovare una mediazione sul dl sicurezza bis. Ma sono diversi i ...

