Tutankhamon venduto da Christie’s per 5 milioni | l’Egitto | “Ci è stato rubato”

Un busto del faraone Tutankhamon è stato venduto per 5 - 2 milioni di euro : Un busto in bronzo del faraone egizio Tutankhamon è stato venduto all’asta per 5,2 milioni di euro. L’asta era stata organizzata dalla famosa casa d’aste britannica Christie’s. Il busto è alto 28 centimetri e ha più di tremila anni. Il