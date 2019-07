Tumori della pelle e melanoma | come riconoscere un neo sospetto | i fattori di rischio e i

meteoweb.eu

(Di martedì 9 luglio 2019) L’esposizione ai raggi solari ha diversi effetti positivi sull’organismo – principalmente perché stimola la produzionevitamina D – ma i raggi ultravioletti UVA e UVB contribuiscono alla formazione dei. In particolare l’esposizione ai raggi UV raddoppia ildi sviluppare uncutaneo, uno dei principaliche insorgono in giovane età. Se è comunque opportuno proteggersi dai raggi solari anche in inverno e in città, in estate ilaumenta, sia per estensionesuperficie esposta, sia per i tempi di esposizione prolungati. Per questo, l’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro ricorda al pubblico l’importanzaprevenzione ecorretta esposizione al sole e presenta i più recenti progressi raggiunti dai ricercatori, al lavoro per rendere ilsempre più curabile. “I ricercatori AIRC sono in ...

