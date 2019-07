calcioweb.eu

(Di martedì 9 luglio 2019) Washington, 9 lug. (AdnKronos) – Porte chiuse a Washington per l’ambasciatore britannico Kim Darroch, dopo che il presidente Donaldha dichiarato di “”. E’ stato subito revocato l’invito che era stato esteso al diplomatico per laofferta ieri sera dal segretario al Tesoro Steven Mnuchin, presenti il presidente americano Donalde l’emiro del Qatar, sceicco Tamim Bin Hamad Al Thani, riferisce il magazine Time. La revoca dell’invito è la prima conseguenza della crisi innescatapubblicazione sul Daily Mail di domenica delle comunicazioni riservate dell’ambasciatore, che definiva“inetto” e “incompetente”. Ieriha reagito ieri con durezza su Twitter, accusando la premier britannica Theresa May di aver combinato “un pasticcio” con la Brexit e dichiarando di non ...

TV7Benevento : Trump esclude l'ambasciatore Gb dalla cena ufficiale... - BinaryOptionEU : #Trump esclude l'ambasciatore #Gb dalla cena ufficiale - Adnkronos : #Trump esclude l'ambasciatore #Gb dalla cena ufficiale -