Tratta di esseri umani e sfruttamento della prostituzione | arresti a Parma e Bologna

Migranti - portavano giovani nigeriane in Italia per farle prostituire : 4 persone arrestate per Tratta di esseri umani : Facevano arrivare giovani donne in Italia dalla Nigeria e le costringevano a prostituirsi. Per questo, quattro persone sono state fermate dal Gruppo d’investigazione sulla criminalità organizzata della Guardia di finanza di Palermo. L’organizzazione criminale operava tra Nigeria, Libia e Italia e aveva a capo una donna nigeriana di 35 anni, già rifugiata politica, che è stata arrestata nell’aeroporto di Orio al Serio. Le accuse ...