Tragedia in Crociera | Chloe muore a 18 mesi dopo essere scivolata dalle braccia del nonno

fanpage

(Di martedì 9 luglio 2019) ÈWiegand la bimba di 18morta mentre si trovava in vacanza su una nave dadella Royal Caribbean ormeggiata in Porto Rico: è stata così identificata la piccola che èdelmaterno facendo un volo di circa 100 metri. Indagini sono in corso: nessuno della sua famiglia può lasciare il paese finché non sarà terminata l'inchiesta.

Agenzia_Ansa : Crociera ai Caraibi, muore a 18 mesi cadendo dalle braccia del nonno. La tragedia è avvenuta a San Juan di Porto R… - PivaEdoardo : RT @MariaGraziaVe12: È mai possibile che in Italia debba succedere una tragedia per prendere provvedimenti? Quanti morti servono perché si… - FrancescoGros14 : RT @MediasetTgcom24: Porto Rico, tragedia in crociera: bimba di un anno e mezzo muore #portorico -