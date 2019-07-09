Rvaticanaitalia : #migranti P. Bartolomeo Sorge si: 'La #solidarietà per un cristiano è un dovere e nessuna legge può impedirmi di sa… - Corriere : Roma, 14° bus a fuoco nel traffico Paura a Colli Aniene all’ora di cena - romadailynews : Traffico Roma del 09-07-2019 ore 18:30: TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULRE IN CARREGGIATA… -
Traffico Roma del 09-07-2019 ore 18 : 00 : SUL RACCORDO ANULARE Traffico INTENSO IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA CASSIA BISS E SALARIA E TRA BUFALOTTA E PRENESTINA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA. MOMENTANEAMENTE CHIUSA LA VIA DEL MARE TRA IL SOTTOPASSAGGIO ACILIA E IL RACCORDO ANULARE NELLE DUE DIREZIONI, SI STA’ PROVVEDENDO ALLA RIMOZIONE DI UN ALBERO PERICOLANTE, INEVITABILI RALLENTAMENTI E CODE INCIDENTE SU VIA LAURENTINA POCO DOPO IL ...
Traffico Roma del 09-07-2019 ore 17 : 30 : SUL RACCORDO ANULARE Traffico INTENSO IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA CASSIA BISS E SALARIA E TRA BUFALOTTA E PRENESTINA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA. MOMENTANEAMENTE CHIUSA LA VIA DEL MARE TRA IL SOTTOPASSAGGIO ACILIA E IL RACCORDO ANULARE NELLE DUE DIREZIONI, SI STA’ PROVVEDENDO ALLA RIMOZIONE DI UN ALBERO PERICOLANTE, INEVITABILI RALLENTAMENTI E CODE INCIDENTE SU VIA LAURENTINA POCO DOPO IL ...
Traffico Roma del 09-07-2019 ore 17 : 00 : UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E VIA ARDEATINA PER UN ALTRO INCIDENTE RALLENTAMENTI IN VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA ROSA GUARNIERI E PIAZZA ELIO RUFINO IN DIREZIONE CENTRO AL QUARTIERE OSTIENSE Traffico INCOLONNATO PER INCIDENTE IN VIA DEL PORTO FLUVIALE ALL’ALTEZZA DI PONTE DELL’INDUSTRIA IN USCITA DA Roma CODE PER LAVORI, SULLA VIA AURELIA, TRA VIA DEI ...
Traffico Roma del 09-07-2019 ore 16 : 30 : UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E VIA ARDEATINA PER UN ALTRO INCIDENTE RALLENTAMENTI IN VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA ROSA GUARNIERI E PIAZZA ELIO RUFINO IN DIREZIONE CENTRO AL QUARTIERE OSTIENSE Traffico INCOLONNATO PER INCIDENTE IN VIA DEL PORTO FLUVIALE ALL’ALTEZZA DI PONTE DELL’INDUSTRIA IN USCITA DA Roma CODE PER LAVORI, SULLA VIA AURELIA, TRA VIA DEI ...
Traffico Roma del 09-07-2019 ore 15 : 30 : UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E VIA ARDEATINA PER UN ALTRO INCIDENTE RALLENTAMENTI IN VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA ROSA GUARNIERI E PIAZZA ELIO RUFINO IN DIREZIONE CENTRO AL QUARTIERE OSTIENSE Traffico INCOLONNATO PER INCIDENTE IN VIA DEL PORTO FLUVIALE ALL’ALTEZZA DI PONTE DELL’INDUSTRIA IN USCITA DA Roma CODE PER LAVORI, SULLA VIA AURELIA, TRA VIA DEI ...
Traffico Roma del 09-07-2019 ore 14 : 30 : RALLENTAMENTI SULLA VIA SALARIA PER UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE VERSO LA TANGENZIALE. PERMANGONO RALLENTAMENTI IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI ALL’ALTEZZA DEL POLICLINICO GEMELLI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI STESSA SITUAZIONE SULLA VIA AURELIA ANTICA TRA VIA AURELIA E VIA DI TORRE ROSSA VERSO IL CENTRO CITTA’. SI VIAGGIA A RILENTO A SEGUITO DI UN CANTIERE SULLA VIA CASILINA TRA VIA DI TOR PIGNATTARA E VIA ...
Traffico Roma del 09-07-2019 ore 13 : 30 : RALLENTAMENTI SULLA VIA SALARIA PER UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE VERSO LA TANGENZIALE. PERMANGONO RALLENTAMENTI IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI ALL’ALTEZZA DEL POLICLINICO GEMELLI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI STESSA SITUAZIONE SULLA VIA AURELIA ANTICA TRA VIA AURELIA E VIA DI TORRE ROSSA VERSO IL CENTRO CITTA’. SI VIAGGIA A RILENTO A SEGUITO DI UN CANTIERE SULLA VIA CASILINA TRA VIA DI TOR PIGNATTARA E VIA ...
Panico e Traffico bloccato a Roma : guida turistica minaccia di buttarsi dal Colosseo - salvato : Panico e traffico bloccato al Colosseo dove un uomo, una guida turistica, ha protestato arrampicato al monumento. In via dei Fori Imperiali presenti poliziotti, carabinieri, un’ambulanza e i vigili del fuoco con l’autoscala. Le forze dell’ordine hanno tentato a lungo di convincerlo a scendere, finché l’uomo non ha deciso di desistere. L'articolo Panico e traffico bloccato a Roma: guida turistica minaccia di buttarsi dal ...
Traffico Roma del 09-07-2019 ore 12 : 30 : RALLENTAMENTI SULLA VIA SALARIA PER UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE VERSO LA TANGENZIALE. PERMANGONO RALLENTAMENTI IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI ALL’ALTEZZA DEL POLICLINICO GEMELLI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI STESSA SITUAZIONE SULLA VIA AURELINA ANTICA TRA VIA AURELIA E VIA DI TORRE ROSSA VERSO IN CENTRO CITTA’. SI VIAGGIA A RILENTO ANCHE IN VIA ANASTASIO II TRA VIA GIACINTO DE VECCHI PIERALICE E VIALE ...
Traffico Roma del 09-07-2019 ore 11 : 30 : RALLENTAMENTI SULLA VIA SALARIA PER UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE VERSO LA TANGENZIALE. PERMANGONO RALLENTAMENTI IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI ALL’ALTEZZA DEL POLICLINICO GEMELLI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI STESSA SITUAZIONE SULLA VIA AURELINA ANTICA TRA VIA AURELIA E VIA DI TORRE ROSSA VERSO IN CENTRO CITTA’. SI VIAGGIA A RILENTO ANCHE IN VIA ANASTASIO II TRA VIA GIACINTO DE VECCHI PIERALICE E VIALE ...
Traffico Roma del 09-07-2019 ore 10 : 30 : PERMANGONO RALLENTAMENTI SULLA VIA FLAMINA TRA IL RACCORDO E TOR DI QUINTO VERSO IL CENTRO CITTA’-. STESSA SITUAZIONE SULLA VIA SALARIA TRA VIA CORTONA E L’AAEROPORTO DELL’URBE VERSO LA TANGENZIALE. RALLENTAMENTI IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI TRA VIA DI SAN CLETO PAPA E LARGO AGOSTINO GEMELLI VERSO LA TRIONFALE E SULLA TRIONFALE UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico INPROSSIMITA’ DI VIA IPOGEO DEGLI OTTAVI. SI VIAGGIA A RILENTO ANCHE SULLA VIA ...
Traffico Roma del 09-07-2019 ore 10 : 00 : PERMANGONO RALLENTAMENTI SULLA VIA FLAMINA TRA IL RACCORDO E TOR DI QUINTO VERSO IL CENTRO CITTA’-. STESSA SITUAZIONE SULLA VIA SALARIA TRA VIA CORTONA E L’AAEROPORTO DELL’URBE VERSO LA TANGENZIALE. RALLENTAMENTI IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI TRA VIA DI SAN CLETO PAPA E LARGO AGOSTINO GEMELLI VERSO LA TRIONFALE E SULLA TRIONFALE UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico INPROSSIMITA’ DI VIA IPOGEO DEGLI OTTAVI. SI VIAGGIA A RILENTO ANCHE SULLA VIA ...
Traffico Roma del 09-07-2019 ore 09 : 30 : PERMANGONO RALLENTAMENTI SULLA VIA FLAMINA TRA IL RACCORDO E TOR DI QUINTO VERSO IL CENTRO CITTA’-. STESSA SITUAZIONE SULLA VIA SALARIA TRA VIA CORTONA E L’AAEROPORTO DELL’URBE VERSO LA TANGENZIALE. RALLENTAMENTI IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI TRA VIA DI SAN CLETO PAPA E LARGO AGOSTINO GEMELLI VERSO LA TRIONFALE E SULLA TRIONFALE UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico INPROSSIMITA’ DI VIA IPOGEO DEGLI OTTAVI. SI VIAGGIA A RILENTO ANCHE SULLA VIA ...
Traffico Roma del 09-07-2019 ore 09 : 00 : TRAFFICATA LA VIA FLAMINA CON RALLENTAMENTI TRA IL RACCORDO E TOR DI QUINTO VERSO IL CENTRO CITTA’-. RALLENTAMENTI IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI TRA VIA DI SAN CLETO PAPA E LARGO AGOSTINO GEMELLI VERSO LA TRIONFALE E SULLA TRIONFALE UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico INPROSSIMITA’ DI VIA IPOGEO DEGLI OTTAVI. SI VIAGGIA A RILENTO ANCHE SULLA VIA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI SETTECAMINI DIREZIONE CENTRO CONSUETI RALLENTAMENTI E CODE SUL TRATTO ...
Traffico Roma del 09-07-2019 ore 08 : 30 : TRAFFICATA LA VIA FLAMINA CON RALLENTAMENTI TRA IL RACCORDO E TOR DI QUINTO VERSO IL CENTRO CITTA’-. RALLENTAMENTI IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI TRA VIA DI SAN CLETO PAPA E LARGO AGOSTINO GEMELLI VERSO LA TRIONFALE E SULLA TRIONFALE UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico INPROSSIMITA’ DI VIA IPOGEO DEGLI OTTAVI. SI VIAGGIA A RILENTO ANCHE SULLA VIA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI SETTECAMINI DIREZIONE CENTRO CONSUETI RALLENTAMENTI E CODE SUL TRATTO ...