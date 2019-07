Tour de France – Elia Viviani non sta nella pelle | “dopo il Giro e la Vuelta | qui ho

Viviani de France : sua la 4a tappa del Tour : Elia Viviani ha vinto la quarta tappa del Tour de France 2019, la Reims-Nancy 215 km. L'italiano della Deceuninck - Quick Step ha regolato in volata Alexander Kristoff, Caleb Ewan, Peter Sagan e Dylan Groenewegen. In classifica generale tutto rimane invariato: Julian Alaphilippe è ancora in maglia g

Tour de France 2019 - la classifica dei favoriti : non cambia nulla dopo la quarta tappa. Comanda sempre Kruijswijk : Non cambia ovviamente nulla in chiave classifica dei favoriti al termine della quarta tappa del Tour de France 2019, conclusasi in volata. Andiamo a scoprire la graduatoria dei big aggiornata: a guidare, sfruttando l’eccellente lavoro della Jumbo-Visma nella cronometro a squadre, è Steven Kruijswijk. Tour de France 2019 classifica dei favoriti 1. Steven Kruijswijk (Olanda, Jumbo-Visma) 2. Egan Bernal (Colombia, Team Ineos) a 15” 3. Geraint ...

Tour de France 2019 - risultato quarta tappa : Elia Viviani - oui! Volata di forza - Italia in trionfo! : Torna a trionfare l’Italia al Tour de France! A due anni dalla vittoria con il tricolore sulle spalle di Fabio Aru a La Planche des Belles Filles, un altro ex campione Italiano fa esaltare il Bel Paese: nella quarta frazione, di 213,5 chilometri, da Reims a Nancy ad esaltarsi è Elia Viviani. Volata da fenomeno quella del fuoriclasse di Isola della Scala che sfrutta al meglio il lavoro magistrale della Deceunick Quick-Step per lanciarsi a ...

Classifica Tour de France 2019 - quarta tappa : Julian Alaphilippe mantiene la maglia gialla : Julian Alaphilippe mantiene la maglia gialla al termine della quarta tappa del Tour de France 2019. Il 27enne Francese della Deceuninck-Quick Step, dopo il numero da fenomeno di ieri, non ha avuto problemi a difendere il simbolo del primato nella frazione odierna, conclusa con la volata vincente di Elia Viviani. In graduatoria Alaphilippe ha quindi sempre 20” di vantaggio su Wout van Aert e 25” su Steven Kruijswijk. Di seguito la Classifica ...

Tour de France 2019 - risultato e classifica della quarta tappa Reims-Nancy : la volata premia Elia Viviani! : La Reims-Nancy, quarta tappa di 213.55 km del Tour de France, terza in linea, si risolve, secondo le previsioni, in volata: vince Elia Viviani, che lungo le transenne batte tutti gli avversari. Secondo il norvegese Alexander Kristoff, completa il podio di tappa l’australiano Caleb Ewan. Chiude al quarto posto Peter Sagan. Ordine d’arrivo Reims-Nancy (213.5 km) 1 VIVIANI Elia Deceuninck – Quick Step 5:09:20 2 KRISTOFF Alexander ...

Quinta tappa Tour de France 2019 : percorso - altimetria e favoriti : Quinta tappa Tour de France 2019: percorso, altimetria e favoriti Finalmente è tempo di Tour de France 2019. Il percorso della 106a edizione della Grand Boucle Francese si snoda su una distanza di 3.460 km totali, che partono in Belgio da Bruxelles il 6 luglio e arrivano agli Champs Elysees a Parigi il 28 dello stesso mese. Si tratterà ovviamente di tre settimane molto dure, in mezzo alle quali i corridori avranno due giorni di riposo, che ...

Tour de France – Prima vittoria alla Grande Boucle per il ‘Profeta’ : Viviani trionfa a Nancy 77 anni dopo Coppi : Elia Viviani super a Nancy: splendida vittoria dell’italiano nella quarta tappa del Tour de France Sono stati i velocisti, oggi, i protagonisti di un finale di fuoco nella quarta tappa del Tour de France 2019. dopo la vittoria in solitaria di ieri di Alaphilippe, oggi ad alzare le braccia al cielo è un fantastico Elia Viviani. Prima vittoria in carriera per il “Profeta” alla Grande Boucle: 77 77 anni dopo Coppi un ...

Tour de France 2019 - la tappa di domani : Saint-Dié-des-Vosges-Colmar. Altimetria - programma - orari e tv : domani (mercoledì 10 luglio) si svolgerà la quinta tappa del Tour de France 2019, 175,5 km da Saint-Dié-des-Vosges a Colmar. Altra frazione con un finale molto insidioso, in cui potranno fare la differenza i corridori da classiche, ma dovranno stare attenti anche gli uomini di classifica. Il percorso presenta infatti negli ultimi 70 km tre GPM: Côte du Haut-Kœnigsbourg (5,9 km al 5,9%), Côte des Trois-Épis (5 km al 6,7%), entrambi di seconda ...

Tour de France - Bernal : ‘Non sapevo cosa succedeva dietro di me’ : In casa Ineos non è ancora arrivato il momento di scegliere chi, tra Egan Bernal e Geraint Thomas, sarà il vero leader in questo Tour de France. La tappa di ieri con arrivo a Epernay ha però dato un piccolo riscontro a favore del giovane scalatore colombiano. Nel difficile finale, caratterizzato da una rampa con pendenze in doppia cifra, Bernal ha risposto con grande freschezza alle sollecitazioni imposte dai corridori più portati a questo ...

