Torino | Mazzarri preoccupato in vista del match di Europa League

calcioweb.eu

(Di martedì 9 luglio 2019) Lavoro in casaindel primo impegno inprevisto in agenda il 25 luglio: “Non mi e’ mai capitato di avere solo tre settimane di tempo per preparare la prima partita importante della stagione, perfino quando ero alla Sampdoria ne avevo avute 5 – ha detto il tecnico Walter, aChannel – per questo dobbiamo essere bravi a gestire i carichi di lavoro, per non fare ‘danni’. La prima settimana abbiamo affrontato carichi pesanti, ora bisogna stare attenti per arrivare pronti alla sfida con una squadra che sara’ comunque piu’ avanti di noi nella preparazione”. Tra poco più di due settimane in campo contro la vincente di Debrece-Kukesi. “La nostra mentalita’ non deve cambiare – ammonisce il tecnico – dobbiamo lavorare, fare i fatti, senza proclami e senza porci limiti. ...

gazzettaGranata : Torino, Mazzarri avverte: “Preparazione diversa dal solito, non facciamo danni” - gazzettaGranata : Torino, Mazzarri cauto: “In Europa non sottovaluteremo nessuno” - FansCalcio : Torino, Mazzarri avverte: “Preparazione diversa dal solito, non facciamo danni” -