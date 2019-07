THE RESIDENT | anticipazioni episodi di martedì 9 luglio

tvsoap

(Di martedì 9 luglio 2019) Telefilm The, ecco trama edei duein onda2019 in prima serata su Rai 1: The: Pazienti importanti Assistiamo al ricovero di un popolarissimo famoso di basebail, curato da un dottore che, nonostante le sue salatissime parcelle, si disinteressa dei pazienti di cui dovrebbe occuparsi. La dottoressa Hunter vuole a tutti i costi sottoporre a chemioterapia un uomo anziano affetto da un cancro palesemente incurabile… The: Affari di famiglia I parenti di Devon si trovano in città per trascorrere del tempo con il figlio, il cui matrimonio si avvicina. Nonostante quanto stabilito dal dottor Beil, Nic e Conrad accettano in ospedale una senza fissa dimora che è stata mandata via da una vicina struttura, in quanto priva di assicurazione sanitaria… Potete leggere l'articolo THEdi9 ...

