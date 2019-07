The Cuphead Show! è la nuova serie TV animata di Netflix ispirata a Cuphead

Il rinvio di Cuphead : The Delicious Last Course è stato deciso per evitare periodi di crunch e assicurare la massima qualità : I fan di Cuphead aspettano dal 2018 il DLC The Delicious Last Course. Sfortunatamente, come già vi abbiamo detto, bisognerà aspettare ancora per l'uscita, perché è stato rinviato al 2020. Gli sviluppatori hanno parlato del loro impegno per la massima qualità e un focus sulle pratiche di sviluppo sostenibile come motivazioni, segnala Kotaku.The Delicious Last Course aggiungerà una nuova isola "piena di deliziose avventure per Cuphead e Mugman", ...

Cuphead : l'espansione The Delicious Last Course è stata rinviata al 2020 e si mostra in un nuovo trailer : Cuphead: The Delicious Last Course è stato ufficialmente rinviato al 2020, segnala VG247.Studio MDHR ha annunciato un ritardo per l'espansione The Delicious Last Course di Cuphead e, secondo il team, questo rinvio garantirà che il DLC sarà "una grande esperienza" al momento dell'uscita."Mentre inizialmente abbiamo annunciato una data di uscita per il 2019 per l'espansione The Delicious Last Course, la nostra massima priorità è assicurarsi che ...

