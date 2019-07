ilmattino

(Di martedì 9 luglio 2019) Figurano anche il presidente, Vincenzo De, e l'ex presidente e attuale consigliere regionale, Stefano, tra i destinatari delle 34 contestazioni formali emesse...

licia35540898 : RT @mattinodinapoli: Terremoto in Campania: inchiesta della Corte dei Conti sulla Regione, De Luca e Caldoro tra i 34 indagati https://t.co… - IlZebraapois : RT @mattinodinapoli: Terremoto in Campania: inchiesta della Corte dei Conti sulla Regione, De Luca e Caldoro tra i 34 indagati https://t.co… - mottagiuseppe1 : RT @mattinodinapoli: Terremoto in Campania: inchiesta della Corte dei Conti sulla Regione, De Luca e Caldoro tra i 34 indagati https://t.co… -