Temptation Island 2019 | puntate | anticipazioni e coppie

Temptation Island - riepilogo 3ª serata : Nunzia mollata dopo 13 anni - Katia spiazzata : La terza puntata di Temptation Island, è iniziata col botto: Filippo Bisciglia ha ripreso il racconto esattamente da dove si era interrotto una settimana prima, ovvero dal secondo falò di confronto tra Nunzia e Arcangelo. Nonostante la ragazza abbia implorato il fidanzato di tornare insieme per superare i problemi che hanno, lui non ne ha voluto sapere: la coppia si è detta addio dopo 13 anni tra le polemiche di chi ha trovato poco dignitoso il ...

Temptation Island 2019 - Anticipazioni Quarta Puntata! : Temptation Island 2019 entra sempre più nel vivo e un’altra coppia rischia di lasciare il reality da separata: nella Quarta puntata confronto finale fra Jessica e Andrea. Ecco le Anticipazioni sulla Quarta puntata di Temptation Island! Il confronto finale tra Jessica e Andrea a Temptation Island 2019? Ancora qualche giorno e conosceremo la verità. Perché dopo Nunzia e Arcangelo, che dopo tredici anni di fidanzamento si sono lasciati (anche ...

Ascolti TV | Lunedì 8 luglio 2019. Cresce Temptation Island (23.08%) - Non Sposate le Mie Figlie 13.98% : Temptation Island Nella serata di ieri, Lunedì 8 luglio 2019, su Rai1 il film Non Sposate le Mie Figlie ha conquistato 2.702.000 spettatori pari al 13.98% di share. Su Canale 5 la terza puntata di Temptation Island 6 ha raccolto davanti al video 3.647.000 spettatori pari al 23.08% di share (Buonanotte di 3 minuti: 1.367.000 – 21.79%). Su Rai2 Hawaii Five-0 ha interessato 1.109.000 spettatori (5.39%), nel primo episodio, 1.066.000 (5.57%), ...

JESSICA E ANDREA/ Dopo il falò saranno single o ancora assieme? - Temptation Island - : JESSICA e ANDREA, c'è attesa per scoprire cosa succederà Dopo il falò chiesto dal ragazzo: i due usciranno da single?, Temptation Island,

Per me può anche finire qui! Colpo di scena a Temptation Island 2019 : Una puntata densa di colpi di scena l’ultima andata in onda di Temptation Island. Lunedì 8 luglio è successo di tutto nei rispettivi villaggi di fidanzati e fidanzate e, soprattutto, davanti a Filippo Bisciglia. Per esempio ha preso una piega inaspettata la storia d’amore di Katia e Vittorio. Lei, che finora sembrava forte e sicura, è entrata in crisi dopo aver visto la complicità tra il ragazzo e la tentatrice Vanessa. Si è quindi ribaltata la ...

Temptation Island - Svelate le Strategie dei Single Tentatori! : Quelli di Temptation Island sono sentimenti veri oppure tutti i protagonisti del docu-reality di Canale 5 sono manovrati a tavolino dagli autori? Due ex protagoniste spiegano tutto. Ecco la verità! Le coppie che partecipano a Temptation Island 2019 sono libere di esprimere i loro sentimenti? I tentatori sono sinceri quando ci provano con fidanzati e fidanzate nel villaggio in Sardegna oppure recitano un copione deciso a tavolino con gli autori? ...

«Temptation Island 2019»: Arcangelo e l'arte del passare dal torto alla ragione: passare dalla parte del torto a quella della ragione è un'arte rara e Arcangelo la esercita alla perfezione. Se nella seconda puntata...

Temptation Island - Arcangelo lascia Nunzia : "Non mi meriti" : Il clamoroso dietro front di Nunzia settimana scorsa aveva aperto spiragli verso una riappacificazione con il suo fidanzato Arcangelo con la quale sta insieme da 13 anni: "Ho capito i miei errori, ho capito che ho sbagliato. Ho capito che bisognava ascoltarlo". La consapevolezza di aver acceso gli animi in un momento in cui si poteva riflettere ha portato lei a ripensare sul confronto interrotto quasi bruscamente qualche giorno prima. Mi ...