Taglio vitalizi | Cassazione boccia ricorso | Di Maio esulta | ma Armaroli promette battaglia

La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un ex parlamentare contro il Taglio dei vitalizi : La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un ex parlamentare contro il taglio dei vitalizi voluto dal Movimento 5 Stelle e approvato un anno fa dall’ufficio di presidenza della Camera, stabilendo di non aver alcun titolo per deliberare su

Dal Taglio dei vitalizi si risparmiano 280 milioni di euro : Sono in tutto circa 2.700 i vitalizi erogati agli ex parlamentari, per un importo totale di circa 200 milioni di euro. Sommando la cifra relativa alla Camera con quella del Senato si ottiene un risparmio di circa 56 milioni all'anno, e cioè circa 280 milioni a legislatura. La "sforbiciata" voluta dai 5 stelle, con il via libera della Camera al taglio dei vitalizi approvato a luglio del 2018, a cui poi è seguita analoga decisione da parte ...

Taglio ai vitalizi - la Cassazione boccia i ricorsi : Il vicepremier Luigi Di Maio oggi pomeriggio ha pubblicato un post per festeggiare il fatto che la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di un ex parlamentare contro la delibera dell'ufficio di Presidenza di Montecitorio che taglia i vitalizi a ex deputati ed ed ex senatori. Lo ha spiegato la vicepresidente della Camera Maria Edera Spadoni:"È stato dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un ex parlamentare, il quale aveva già ...

Vitalizi : Fraccaro - ‘Taglio legittimo - i fatti ci danno ragione’ : Roma, 8 lug. (AdnKronos) – “L’abolizione dei Vitalizi dei parlamentari, fortemente voluto dal Movimento 5 Stelle, è una conquista dei cittadini italiani. Chi ancora vuole difendere gli insopportabili privilegi deve fare i conti con il cambiamento ormai inarrestabile. è con grande soddisfazione che accolgo il pronunciamento con cui la Corte di Cassazione ha bocciato il ricorso degli ex parlamentari contro la delibera ...

Taglio vitalizi - il Consiglio regionaled'Abruzzo recepisce legge nazionale : L'Aquila - Il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità il progetto di legge che recepisce la legge nazionale voluta dal governo giallo verde e concordata in sede di conferenza stato regioni che taglia i vitalizi adeguando l'ordinamento regionale alle disposizioni statali sulla materia. La norma prevede una riduzione graduale dei vitalizi degli ex consiglieri regionali che va dal 20 al 40 per cento. Il recepimento doveva ...

Veneto : da Consiglio regionale via libera a Taglio vitalizi : Vnezia, 28 mag. (AdnKronos) - Il Consiglio regionale del Veneto ha dato il proprio via libera, con 43 voti favorevoli e una astensione, al Progetto di legge regionale n. 435 “Norme per la rideterminazione degli assegni vitalizi e degli assegni di reversibilità" di iniziativa dell’Ufficio di Presiden

Vitalizi - nel Lazio approvato Taglio per ex consiglieri : risparmio di 6 - 6 milioni annui : La Regione Lazio abbassa i Vitalizi a 251 suoi ex consiglieri già destinatari dell’assegno. Il Consiglio regionale questa mattina ha infatti approvato all’unanimità, con 30 voti favorevoli, la delibera che recepisce gli accordi sottoscritti lo scorso 3 aprile durante la Conferenza Stato-Regioni, come stabilito nella legge nazionale di stabilità 2018. Il taglio medio orizzontale si attesta sul 35%, con tagli che vanno dal 13 al 51% e ricalca ...

Lombardia : consiglio ricalcola vecchi vitalizi - Taglio medio del 7% : Milano, 28 mag. (AdnKronos) - Anche in Lombardia arriva il ricalcolo dei vecchi vitalizi sulla base del metodo contributivo. Il consiglio regionale ha approvato all’unanimità la legge che recepisce le nuove norme nazionali in materia e fa seguito all’intesa Stato-Regioni e all’intervento della Confe

Vitalizi : si insedia commissione Ars per Taglio - M5s 'tempi stretti' : Palermo, 14 mag. (AdnKronos) - Si insedia domani all’Assemblea regionale siciliana la commissione che dovrà decidere la sorte dei Vitalizi degli ex deputati dell’Ars. "I tempi sono stretti e si deve fare in fretta, se non si vuole arrecare l’ennesimo danno alla Sicilia" dicono i deputati del M5s, Gi