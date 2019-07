Taekwondo | Universiadi 2019 | Roberto Botta e Simone Crescenzi eliminati agli ottavi di

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 9 luglio. ORO per Chiara Di Marziantonio nello skeet! Fiorettisti e sciabolatrici in finale - pistola mista di bronzo! Ok Crescenzi nel Taekwondo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DELLE Universiadi 15.45 SCHERMA – E’ finale anche per l’Italia della sciabola femminile! Le azzurre hanno sconfitto 45-34 la Gran Bretagna nei quarti e 45-33 la Russia nelle semifinali. Così le finali: 1. posto Italia-Francia, 3. posto: Russia-Corea 15.44 TIRO A VOLO – E’ OROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO PER Chiara DI Marziantonio!!! 55/60 per lei contro il ...

Taekwondo - Universiadi 2019 : Elena Blundo e Umberto Pastore si fermano in semifinale nell’individuale poomsae : La prima giornata del programma di Taekwondo alle Universiadi di Napoli 2019 è stata dedicata interamente alle poomsae e ha visto andare in scena la gara individuale maschile e femminile. Duello appassionante nel medagliere provvisorio della specialità tra Stati Uniti (un oro ed un argento) e Corea del Sud (un oro ed un bronzo), mentre gli azzurri impegnati hanno ben figurato raggiungendo entrambi la semifinale e fermandosi ad un passo dalla ...

Taekwondo - Universiadi 2019 : i convocati dell’Italia. 17 azzurri in gara - ci sono Daniela Rotolo e Roberto Botta : Saranno 17 gli azzurri in gara nel Taekwondo alle Universiadi 2019 di Napoli. Dal 7 al 13 luglio al Palazzetto dello Sport di Casoria tanti big del circuito internazionale si sfideranno oltre che nei classici combattimenti, con sei categorie di peso al maschile e altrettante al femminile, anche nella specialità del poomsae e freestyle, con gare individuali, a squadre e miste. Tra i convocati troviamo diversi big del nostro movimento, come ...