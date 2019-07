Tacchi e mini alle stagiste | arrestato BellomoUna vittima | firmai una schiavitù sessuale

Pd - la convention di Lotti e Guerini tra abbracci e atTacchi al governo. Ma sul Csm l’ex ministro non risponde : Circa un centinaio di persone ha partecipato alla due giorni organizzata a Montecatini (in provincia di Pistoia) da Base Riformista, neonata corrente interna al Pd che fa riferimento a Luca Lotti e a Lorenzo Guerini. Tra abbracci e attacchi al governo e a Salvini, nell’ultimo giorno di kermesse l’ex ministro e parlamentare Pd (autosospeso) ha preferito evitare i cronisti e le domande sullo scandalo Csm e nomine che lo vede coinvolto. ...

F1 - GP Austria 2019 : analisi qualifiche. Leclerc e la Ferrari impressionano - ma i disTacchi sono minimi con Mercedes e Red Bull : Le qualifiche del Gran Premio d’Austria 2019 di Formula Uno ci hanno regalato, senza pericolo di essere smentiti, numerosi spunti importanti. In primo luogo Charles Leclerc, centrando la sua seconda pole position della carriera (rifilando oltre due decimi al “Re del sabato” Lewis Hamilton) ha dimostrato di essere un talento cristallino della massima categoria del motorsport, in secondo luogo che la Ferrari su queste tipologie ...

Di Maio difende il salario minimo : “Non accetto atTacchi preventivi - non indietreggiamo” : Dopo gli attacchi delle ultime ore alla proposta di salario minimo avanzata dal Movimento 5 Stelle, interviene il vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio per difendere l'ipotesi di un salario orario di almeno 9 euro l'ora: "Chi si vuole mettere di traverso a prescindere, sappia che noi non indietreggeremo di un centimetro".Continua a leggere

"Non mi pento di aver imposto Tacchi e minigonne alle mie allieve - era giusto" - l'ex magistrato Francesco Bellomo torna a insegnare : Dopo lo scandalo, le lezioni: Marco Bellomo torna in cattedra. L’ex toga del Consiglio di Stato era stata destituita per “aver leso la dignità della magistratura” con lo scandalo dell’imposizione dell’abbigliamento (tacchi a spillo e minigonna) imposto alle allieve vincitrici della borsa di studio della sua scuola. Si aggira per i padiglioni della Fiera di Roma, dove in questi giorni si stanno svolgendo gli ...

Tacchi al lavoro? Il ministro giapponese conferma l’obbligo : «Sono necessari» : «Sono necessari e appropriati». Il ministro giapponese della salute e del lavoro ha liquidato così la questione Tacchi alti al lavoro. Takumi Nemoto ha ricevuto notizia della petizione del #KuToo e l’ha rispedita al mittente, ovvero a Yumi Ishikawa. L’attrice e scrittrice, è la fondatrice del movimento che chiaramente si ispira al #MeToo e che chiede al governo giapponese di introdurre una legge per proibire ai datori di lavoro obbligare le ...

Governo : Di Maio : basta atTacchi a ministri M5S : Governo, Di Maio "Il MoVimento 5 Stelle è la prima forza politica di maggioranza e ha sempre sostenuto questo Governo. basta attacchi ministri M5S

Luigi Di Maio risponde a Conte e sfida Salvini : "Fiducia nel premier - stop agli atTacchi ai ministri M5s" : Ha risposto un'ora e mezza dopo, Luigi Di Maio. Il leader del M5s ha scelto Facebook per replicare a Giuseppe Conte e alla sua richiesta di fiducia, mentre Matteo Salvini lo aveva fatto alle 19.10 via Twitter. Piccolo dettaglio, non marginale: non è previsto alcun incontro a tre tra il premier e i s

Salvini : «Problemi con Costa - Toninelli e Trenta». La replica dei 5 Stelle : «Basta atTacchi - rispetti i nostri ministri» : Il vicepremier leghista parla di «Problemi» con Trenta, Costa e Toninelli. sul possibile rimpasto: «Non chiedo niente a nessuno, ma alcuni settori non vanno». Il M5S: «Basta attacchi, vogliamo lavorare»