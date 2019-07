Svizzera - un gallo "condannato" dal Tribunale : cantava 44 volte al giorno : L'animale era troppo rumoroso per i vicini di casa e ora i proprietari dovranno tenerlo al buio in una stalla chiusa e insonorizzata

Video/ Portogallo Svizzera - 3-1 - : highlights e gol - Cr7 in finale! - Nations League - : Video Portogallo Svizzera, risultato finale 3-1,: highlights e gol della partita, semifinale della Nations League. I lusitani volano in finale!

Highlights Portogallo-Svizzera 3-1 : gol - video e sintesi. Tripletta da fenomeno per Cristiano Ronaldo : Va in archivio nel segno di Cristiano Ronaldo la prima delle semifinali di UEFA Nations League: Tripletta del lusitano che spedisce in finale la propria selezione. La sfida però si risolve nel finale, con due delle tre reti dell’attaccante della Juventus realizzate tra il minuto 88 ed il 90′. Aveva aperto le marcature sempre CR7 al 25, momentaneo pari di Rodriguez dal dischetto al 57′. Highlights Portogallo-Svizzera ...

Nations League - Cristiano Ronaldo travolge la Svizzera e trascina il Portogallo in finale : Il Portogallo ha battuto 3-1 la Svizzera ad Oporto nella prima semifinale di Nations League, volando così in finale della prima edizione della nuova competizione UEFA: Cristiano Ronaldo è stato il mattatore della serata realizzando una tripletta. Ora i lusitani attendono l'avversaria della finalissima di domenica, che uscirà dalla sfida di stasera fra Olanda e Inghilterra....Continua a leggere

Calcio - Nations League 2019 : Portogallo-Svizzera 3-1. Cristiano Ronaldo firma una tripletta stellare - lusitani in finale! : L’uragano Cristiano Ronaldo si abbatte sulla Svizzera e trascina il Portogallo nella finale della Nations League 2018-2019, prima edizione della competizione calcistica organizzata dalla UEFA e giunta alla fase conclusiva. La formazione lusitana, di fronte al pubblico dell’Estadio do Dragao di Oporto, ha superato con il risultato di 3-1 gli elvetici grazie ad una tripletta del proprio fuoriclasse, al termine di una sfida comunque ...

Mostro Ronaldo - tripletta da urlo e Portogallo in finale di Nations League : Svizzera inebetita al cospetto di CR7 : Il campione portoghese sposta gli equilibri in semifinale di Nations League, segnando una tripletta che stende la Svizzera e manda il Portogallo in finale Cristiano Ronaldo fa tutto da solo, sposta gli equilibri e manda in finale di Nations League il Portogallo, asfaltando la Svizzera con tre gol uno più bello dell’altro. LaPresse/Reuters Davanti al pubblico del Do Dragao di Oporto, CR7 dà sfoggio della sua classe e della sua forza, ...

Eterno Cristiano Ronaldo - tripletta da sogno dello juventino : il Portogallo vola in finale di Nations League - Svizzera beffata [FOTO] : 1/14 AFP/LaPresse ...

LIVE Portogallo-Svizzera 3-1 - Semifinale Nations League 2019 in DIRETTA : una tripletta di Cristiano Ronaldo regala la finale ai lusitani! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Portogallo-Svizzera, match valido per la prima Semifinale di Nations League di calcio 2019. I padroni di casa del Portogallo, guidati da Cristiano Ronaldo, sfidano la Svizzera all’ Estadio do Dragao di Porto alle ore 20:45. I rossocrociati si sono qualificati alla Semifinale dopo il primo posto nel gruppo 2, ottenuto grazie a tre vittorie e due sconfitte, i portoghesi, invece, hanno concluso in ...

LIVE Portogallo-Svizzera 1-1 - Semifinale Nations League 2019 in DIRETTA : situazione stabile a Porto - quando mancano 5 minuti al termine! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Portogallo-Svizzera, match valido per la prima Semifinale di Nations League di calcio 2019. I padroni di casa del Portogallo, guidati da Cristiano Ronaldo, sfidano la Svizzera all’ Estadio do Dragao di Porto alle ore 20:45. I rossocrociati si sono qualificati alla Semifinale dopo il primo posto nel gruppo 2, ottenuto grazie a tre vittorie e due sconfitte, i Portoghesi, invece, hanno concluso in ...

LIVE Portogallo-Svizzera 1-1 - Semifinale Nations League 2019 in DIRETTA : situazione stabile a Porto - quando mancano 15 minuti al termine! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Portogallo-Svizzera, match valido per la prima Semifinale di Nations League di calcio 2019. I padroni di casa del Portogallo, guidati da Cristiano Ronaldo, sfidano la Svizzera all’ Estadio do Dragao di Porto alle ore 20:45. I rossocrociati si sono qualificati alla Semifinale dopo il primo posto nel gruppo 2, ottenuto grazie a tre vittorie e due sconfitte, i Portoghesi, invece, hanno concluso in ...

Cristiano Ronaldo - è dolce il rientro col Portogallo : gran gol contro la Svizzera - ma è 1-1 [VIDEO] : Oggi il rientro con la sua Nazionale, in occasione delle semifinali di Nations League. Il Portogallo sta affrontando al Do Dragao la Svizzera di Petkovic e può contare sul rientro di Cristiano Ronaldo, che era mancato nella fase a gironi della competizione. E’ da poco ricominciato il secondo tempo, il primo si è chiuso 1-0 in favore di Pepe e compagni proprio grazie alla rete del bomber della Juventus, il quale ha sbloccato il match ...

LIVE Portogallo-Svizzera 1-1 - Semifinale Nations League 2019 in DIRETTA : Rodriguez segna su rigore e regala il pareggio agli elvetici! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Portogallo-Svizzera, match valido per la prima Semifinale di Nations League di calcio 2019. I padroni di casa del Portogallo, guidati da Cristiano Ronaldo, sfidano la Svizzera all’ Estadio do Dragao di Porto alle ore 20:45. I rossocrociati si sono qualificati alla Semifinale dopo il primo posto nel gruppo 2, ottenuto grazie a tre vittorie e due sconfitte, i portoghesi, invece, hanno concluso in ...

LIVE Portogallo-Svizzera 1-0 - Semifinale Nations League 2019 in DIRETTA : inizia il secondo tempo con i padroni di casa in vantaggio - elvetici a caccia del pareggio! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Portogallo-Svizzera, match valido per la prima Semifinale di Nations League di calcio 2019. I padroni di casa del Portogallo, guidati da Cristiano Ronaldo, sfidano la Svizzera all’ Estadio do Dragao di Porto alle ore 20:45. I rossocrociati si sono qualificati alla Semifinale dopo il primo posto nel gruppo 2, ottenuto grazie a tre vittorie e due sconfitte, i portoghesi, invece, hanno concluso in ...

LIVE Portogallo-Svizzera 1-0 - Semifinale Nations League 2019 in DIRETTA : Portogallo in vantaggio con Ronaldo dopo il primo tempo. : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Portogallo-Svizzera, match valido per la prima Semifinale di Nations League di calcio 2019. I padroni di casa del Portogallo, guidati da Cristiano Ronaldo, sfidano la Svizzera all’ Estadio do Dragao di Porto alle ore 20:45. I rossocrociati si sono qualificati alla Semifinale dopo il primo posto nel gruppo 2, ottenuto grazie a tre vittorie e due sconfitte, i portoghesi, invece, hanno concluso in ...