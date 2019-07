Superbike | Marco Melandri annuncia il ritiro a fine stagione

lanotiziasportiva

(Di martedì 9 luglio 2019) Saranno le ultime gare nel mondialeper. A 36 anni ha deciso di dire basta., oggi pomeriggio in conferenza stampa ha comunicato la propria decisione di ritirarsi adal mondiale.Ecco le dichiarazione del pilota ravennate riportate da La Gazzetta dello Sport:”In Thailandia il sabato ho iniziato a capire che qualcosa stava cambiando poi a Misano ho faticato e capito che qualcosa si era spento dentro. Mi facevo delle domande in gara e vuol dire che qualcosa non andava. Ho preso questa decisione, mi sono tolto un peso e ora che sono più leggero credo che andrò meglio. Parto per Laguna Seca, voglio onorare lae dare il meglio fino alla. Lo devo anche alla Yamaha che mi ha sostenuto sempre. Non penso avere forza per affrontare certe difficoltà l’anno prossimo, l’idea di ripartire da zero mi logorava. Ogni favola ...

