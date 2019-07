Super Nintendo World | alcune immagini mostrano come potrebbe essere il parco a tema

Il Nintendo Switch Online Supera i 10 milioni di utenti registrati : Il Nintendo Switch Online ha raggiunto un importante traguardo in meno di un anno dal suo debutto: il superamento dei 10 milioni di utenti registrati al servizio.Come riporta Pocketgamer infatti, in occasione della 79° conferenza annuale con gli investitori, la grande N ha riportato gli importanti traguardi raggiunti tra i quali il Nintendo Switch Online.Il servizio, come ben saprete, permette all'utente di giocare Online e di accedere anche a ...

Super Mario Maker 2 domina la classifica UK e diventa il miglior lancio di Nintendo del 2019 : Super Mario Maker 2 ha conquistato il primo posto nelle classifiche britanniche di questa settimana ed è diventato il più grande lancio di Nintendo del 2019 fino ad ora, riporta Videogamer.Il titolo ha battuto New Super Mario Bros. U Deluxe per aggiudicarsi questo titolo e ha Superato Crash Team Racing: Nitro-Fueled, primo la scorsa settimana e ora alla posizione numero 2, come originariamente riportato da GamesIndustry.biz nelle classifiche ...

Super Neptunia RPG disponibile da oggi su PS4 e Nintendo Switch : Il mondo 2D è finalmente giunto nel nostro! Super Neptunia RPG è ora disponibile in Europa per PlayStation 4 e Nintendo Switch. Questo è l’ultimo capitolo della serie Neptunia da quando ha avuto inizio quasi un decennio fa. La versione PS4 avrà due CG leggermente modificati. La versione Nintendo Switch conterrà tutti i CG originali. Il gameplay per tutte le piattaforme non è stato modificato ...

Nintendo annuncia nuovi tornei per Super Smash Bros Ultimate e Splatoon 2 : Sull’onda dell’emozionante finale mondiale che si è svolta a Los Angeles a Giugno, sono in arrivo i prossimi round di Super Smash Bros. Ultimate e Splatoon 2 European Championship. I primi turni di qualificazione della Super Smash Bros. Ultimate European Team Cup 2019-2020 e Splatoon 2 European Championship 2019-2020 si svolgeranno ad agosto in Germania, durante gamescom, mentre gli altri tornei Europei di ...

Super Mario apre l’E3 di Nintendo con un esclusivo torneo esport : Grazie a una serie di tornei di risonanza globale dedicati ai suoi titoli più competitivi, Nintendo si è ormai inserita a pieno titolo all’interno del fenomeno esport. Competizioni come lo Splatoon 2 World Championship 2019 e il Super Smash Bros. Ultimate World Championship 2019 3vs3 hanno contribuito a dare ulteriore spinta e lustro al panorama competitivo della grande ...

Super Smash Bros. Ultimate si aggiorna con il supporto a Nintendo Labo VR : Nintendo ha pubbicato l'aggiornamento alla versione 3.1.0 per Super Smash Bros. Ultimate, che aggiunge la compatibilità con il Kit di realtà virtuale Nintendo Labo Toy-Con 04.Il kit di Nintendo Labo è compatibile con battaglie a tempo e offline e consente ai giocatori di godersi il combattimento in prima persona contro la CPU dando così la libertà di guardarsi intorno e godersi la vista.L'aggiornamento aggiunge anche una nuova feature per quanto ...

Super Mario Maker 2 : Nintendo ha svelato tantissimi dettagli nel corso del recente Direct : Nel corso del Super Mario Maker 2 Direct, Nintendo ha comunicato nuovi dettagli su Super Mario Maker 2, in arrivo in esclusiva per Nintendo Switch il 28 giugno. In particolare, sono stati mostrati nuovi strumenti, temi ed elementi per i livelli e una modalità storia per giocatore singolo composta da più di 100 livelli creati da Nintendo. Inoltre, è stato rivelato che oltre a condividere online* i propri livelli, questa volta i giocatori potranno ...

Nintendo Switch ha Superato le vendite di PS4 in Giappone : Da tempo si parlava di questo traguardo preannunciato, e ora è finalmente giunto: in Giappone la console ibrida della grande N, Nintendo Switch, ha raggiunto e superato le vendite della PlayStation 4 di Sony, in commercio dal 22 febbraio 2014.Come riporta Twinfinite, la Switch secondo le stime di Famitsu è attualmente a circa 8.125.637 unità vendute (stime aggiornate al 28 aprile), mentre le vendite stimate di PS4 sono 8.077.756.Di conseguenza ...

Il Nintendo Direct di Super Mario Maker 2 andrà in onda nella notte tra mercoledì 15 e giovedì 16 maggio : Nintendo ha annunciato attraverso un comunicato stampa un nuovo Direct che si terrà alla mezzanotte tra il 15 ed il 16 maggio.Questa volta il Direct durerà in tutto circa quindici minuti e si incentrerà esclusivamente su Super Mario Maker 2 per Nintendo Switch. L'evento ci consentirà di dare uno sguardo a tutti i contenuti presenti all'interno del nuovo capitolo di Super Mario Maker, che offrirà un editor molto più ampio rispetto al precedente e ...