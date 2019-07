Sulle sigarette trova la foto della moglie morta anni prima | chiede 100 milioni di

huffingtonpost

(Di martedì 9 luglio 2019) Era andato al tabacchino per comprare le, ma l’immagine raffigurata sul pacchetto lo ha sconvolto: nellache allerta sui rischi del fumo c’era suaqualche anno, su un letto d’ospedale. Non sa chi abbia rubato quello scatto, nessuno ne ha autorizzato la diffusione, dice il marito: per questo un 50enne di Misano, in provincia di Rimini, ha chiesto un risarcimento da 100di euro a una multinazionale del tabacco. A raccontare la storia è il Resto del Carlino: Quella è suasul letto di morte, intubata e con la testa fasciata. Una tragedia, tra l’altro, che non ha nulla a che vedere con il fumo che si è consumata nel novembre del 2017. Gli sembra pazzesco, guarda e riguarda quellagrafia straziante e non si capacita: la sofferenza di suain bella vista per la guerra ...

