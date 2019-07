Stranger Things | la terza stagione è stata vista da più di 40 milioni in 4 giorni

«Stranger Things 3» da record : quasi 41 milioni di views in 4 giorni : Stranger Things 3: le prime immaginiStranger Things 3: le prime immaginiStranger Things 3: le prime immaginiStranger Things 3: le prime immaginiStranger Things 3: le prime immaginiStranger Things 3: le prime immaginiStranger Things 3: le prime immaginiNon era scontato, soprattutto se consideriamo l’uscita nel pieno dell’estate. Eppure la terza stagione di Stranger Things ce l’ha fatta: distribuita su Netflix il 4 luglio, in ...

Stranger Things 3 batte tutti i record in soli quattro giorni tra visualizzazioni e maratone : Stranger Things 3 ha conquistato tutti. Otto episodi sono andati via veloci tra citazioni, nostalgia, vecchi e nuove conoscenze che hanno messo insieme un equilibrio nuovo ma che ha saputo conquistare tutti. Questa volta il villain di turno e Undici non sono stati centrali, non quanto i rapporti umani e i dettagli sempre più profondi dei personaggi ma questo non ha interrotto il successo della serie, anzi. Netflix ha annunciato via social che ...

Stranger Things : c'è la figlia di Ethan Hawke e Uma Thurman - : Elisabetta Esposito Maya Hawke, new entry nel cast di Stranger Things, è una giovane figlia d'arte: l'attrice è infatti figlia di Ethan Hawke e Uma Thurman Tutti coloro che hanno visto "Stranger Things 3” avranno notato il nuovo personaggio di Robin. La ficcante gelataia, collega del belloccio Steve, è interpretata da Maya Hawke, figlia d’arte e attrice emergente. Chi ha dimestichezza con la fisiognomica e con la storia del cinema ...

Maya Hawke - chi è la nuova Robin di «Stranger Things 3» : Qualcuno di voi conosce Maya Hawke? Nella terza stagione di Stranger Things, in realtà, non può certo essere sfuggita una delle new entry, cioè Robin. Un po’ perché la collega di Steve in gelateria va ad arricchire la già folta schiera di «ragazze toste» della serie Netflix, un po’ il personaggio è interpretato a un volto che finalmente acquista la popolarità conquistata ...

Recensione Stranger Things 3 - i protagonisti cambiano - tutto il resto è uguale : Recensione Stranger Things, stagione 3: è ormai chiaro che la serie punta su più sui riferimenti culturali degli anni ottanta che sulla trama.Giovedì 4 luglio è arrivata la terza stagione di Stranger Things, impossibile che non ve ne siate accorti, i social sono pieni di post da parte di fan, utenti e aziende che salgono sul carro per parlare dell’argomento hot (anche la Commissione Europea c’ha fatto un post, anche se ha usato ...

Stranger Things 3 si supera esaltando gli anni ’80 e le donne - ma ha un grosso problema con Hopper (recensione) : I ragazzini di Hawkins sono cresciuti, e con loro Stranger Things 3. Dopo una lunga attesa ritroviamo Will, Mike, Eleven, Lucas, Max, Dustin e gli altri, ci abbandoniamo per un paio di episodi alla nostalgia dell'adolescenza e poi via, dritti verso una nuova, adrenalinica avventura. Siamo nel 1985 e i teneri bambini che abbiamo lasciato nella seconda stagione sono adesso adolescenti fatti e finiti. Eleven e Mike sono nel pieno di un'estate ...

Stranger Things 4 è nei piani di Netflix - lo ammette il produttore : ‘Si farà di sicuro’ : Come sa chiunque non abbia vissuto su Marte negli ultimi sette giorni, annunciato anche da Italia Uno, Stranger Things 3 è diventato disponibile su Netflix nella sua interezza il 4 di luglio. I veri fan – chi stando in piedi di notte, chi non uscendo di casa il fine settimana, chi prendendosi le ferie – se lo sono già guardato a rotta di collo e si sono chiesti: ma la quarta, prossima, stagione è già prevista? Stranger Things 4 si ...

Stranger Things - un numero di telefono nasconde indizi sulla prossima stagione? : La terza stagione di Stranger Things è appena sbarcata su Netflix lo scorso 4 luglio ma c’è già chi pensa alla prossima, anche se dalla piattaforma di streaming non è arrivata ancora alcuna conferma ufficiale. In effetti il modo in cui questi nuovi episodi si concludono potrebbe far pensare a un epilogo definitivo, ma alcuni elementi tengono viva la speranza. E i fan soprattutto si appigliano a qualsiasi indizio pur di tener viva la ...

Tutti pazzi per Robin di Stranger Things 3 : chi è Maya Hawke? Tre cose che dovete sapere su di lei : A pochi giorni dall'arrivo dei nuovi episodi su Netflix, sono Tutti pazzi per Robin di Stranger Things 3. Bella, solare e molto tenace, la bella Robin ha conquistato il pubblico della serie che in un primo momento ha sperato in una storia d'amore tra lei e Steve e, alla fine, l'ha apprezzato come membro di un team che ci ha tenuto incollati allo schermo. L'amicizia ha sconfitto il male, almeno per adesso e senza i poteri di Undi, ma i fan della ...

Microsoft e la campagna per Stranger Things 3 : Di recente Microsoft ha iniziato una campagna pubblicitaria con protagonista la famosa serie TV Stranger Things, che da poco ha lanciato la terza stagione. Dettagli – Microsoft Things Microsoft si è dimostrata particolarmente interessata alla serie TV Stranger Things, iniziando una campagna pubblicitaria per sponsorizzarla. Il primo passo è stato il rilascio di un’app d’intrattenimento, attualmente disponibile solo negli Stati Uniti, che ...

«Stranger Things 3» : Undici e le altre - che danno una lezione ai maschi : È il tempo delle donne. A dircelo, insieme alla letteratura e al cinema, è soprattutto la televisione che, di fronte allo scandalo Weinstein e alle polemiche sull'equa retribuzione rispetto ...

La festa di Stranger Things 3 a Roma - un tuffo tra i cult del 1985 con Gaten Matarazzo e Caleb McLaughlin (foto e video) : Tra demogorgoni che spuntano dalle acque, street food, biliardino e indimenticabili hit pop/rock di quegli anni, la Piscina delle Rose dell'Eur a Roma si è trasformata per una notte in quella di Hawkins, tra le principali ambientazioni dei primi episodi di Stranger Things 3. La festa Romana per il debutto della nuova stagione, disponibile su Netflix dallo scorso 4 luglio, ha ospitato anche due giovani protagonisti della serie dei fratelli ...

Gaten Matarazzo di Stranger Things lancia due brani della sua band (audio) : Gaten Matarazzo di Stranger Things, quel Dustin Henderson che tutti vorremmo come fratellino da proteggere e catechizzare, ha lanciato due brani dei Work In Progress, la sua band. L'esclusiva segnalata da Billboard presenta un progetto di ben 7 elementi tra i quali troviamo, oltre al giovane attore, anche suo fratello Carmen e sua sorella Sabrina, insieme ad altri membri che sono comunque amici di famiglia. Il nostro Dustin canta nel ...

I ragazzi(ni) di Stranger Things 3 : «Com’era strano il mondo senza smartphone!» : Dustin (Gaten Matarazzo) e Lucas (Caleb McLaughlin) in Stranger Things sono dei veri nerd, capaci di costruire i marchingegni più articolati per riuscire a comunicare a distanza, ma nella vita reale non saprebbero vivere senza smartphone, per questo per loro (classe 2002 e 2001 ) è stato difficile immaginare il mondo «prima dei social network, quando ancora esistevano i Flip Phone» come hanno dovuto fare durante le riprese della serie Netflix ...