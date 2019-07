Stop allo sgombero forzato della casa di Morgan a Monza | tutto fermo fino al processo di

optimaitalia

(Di martedì 9 luglio 2019) La Magistratura blocca lodei beni presenti nella "gialla" di. L'artista, sfrattato nelle scorse settimane dalla suadi, battuta all'asta, lo annuncia sui social.I Magistrati hanno agito in modo rispettoso e riguardoso nei confronti dei beni presenti nella "gialla", beni appartenenti a, di grande valore. Strumenti musicali, manoscritti, inediti, libri, dischi, arredi, costumi di scena, quadri e fotografie di grande valore artistico rimarranno dove sono, almeno per il momento.Tuto ciò che si trova all'internodinon può essere trasportato altrove. Ladel musicista, già venduta ad altro acquirente, ad oggi non può essere sgomberata così come non possono essere rimosse le scritte sui muri realizzate o commissionate dall'artista nella sua abitazione."Quando io e pochissimi amici abbiamo gridato: ...

