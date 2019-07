Stop ai «furbetti del cartellino» | arrivano le impronte digitali

vanityfair

(Di martedì 9 luglio 2019) L’ultimo caso è stato scoperto poche ore fa: all’ospedale Don Tonino Bello di Molfetta (Bari), l’indagine della Guardia di Finanza ha svelato un sistema di fraudolenta solidarietà per timbrare ile assentarsi dal lavoro. 30 persone sono state indagate, di cui 12 arrestate e una con obbligo di dimora: i reati contestati, a vario titolo, sono truffa aggravata ai danni di ente pubblico, falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale, abuso d’ufficio e peculato. Ma l’era dei «del» volge al termine: la legge Concretezza, per la verifica degli accessi al lavoro, prevede l’uso della «verifica biometrica», vale a dire delle(o del riconoscimento dell’iride) al posto del badge. Per assicurare la riservatezza dei dati, tutto sarà poi criptato: sarà trasformato in codici alfanumerici. Il regolamento è già pronto ed è già stato inviato ...

