ilfattoquotidiano

(Di martedì 9 luglio 2019)lava poco o nulla iche indossa. La celebre stilista cruelty-free, figlia di un vegetariano convinto come papà Paul, in una lunga intervista rilasciata al Guardian ha raccontato di non essere una fan dei lavaggi frequenti deicambio reggiseno ogni giorno e non metto gli abiti in lavatrice subito dopo averli indossati”. FQ Magazine Malika Ayane, incidente in moto per la cantante: “Entrata a cannone in una rotonda” La 47enneha ripercorso i primi passi della sua carriera da stilista ricordando che da ragazzina fece parecchia pratica nel mondo della sartoria dove erano tutti maschi. “Sono rimasta lì tre anni e ho imparato a malapena a cucire una manica – ha scherzato – creareè come fare architettura, è fantastico”. Poi il segreto ...

Italia_Notizie : Stella McCartney: «Non lavo i miei abiti per rispettare l’ambiente» - Noovyis : (Stella McCartney: “Non lavo i miei vestiti. La regola per un abito su misura è non pulirlo. Lo sporco si secca e s… - TutteLeNotizie : Stella McCartney: “Non lavo i miei vestiti. La regola per un abito su misura è non pulirlo… -