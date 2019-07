Stasera Saturno dà spettacolo | sarà visibile a occhio nudo | brillante e alla minima

meteoweb.eu

(Di martedì 9 luglio 2019)è protagonista il “Signore degli Anelli“:si troveràdistanza dTerra e al massimo della sua luminosità, ein cielo per tutta la notte. I giganti gassosi, insiemeLuna, sono i protagonisti dell’estate 2019: dopo l’opposizione di Giove a Giugno, ora èa rubare la scena. Il pianeta con gli anelli viene a trovarsi a 1 miliardo e 351 milioni di km dTerra e in posizione opposta a quella del Sole: ne consegue che al tramonto della nostra stella, il pianeta sorge (ovviamente sull’orizzonte orientale), e restaper tutta la notte (spostandosi verso sud), con visibilità ottimale. Astronomia, Luglioun mese pieno di eventi imperdibili: 2 eclissi, 2 sciami meteorici in coppia eprotagonista INFO L'articolodàe ...

rouge_as_hell : ma è vero che stasera saranno retrogradi Mercurio Giove Saturno Nettuno e Plutone? ?? - Page_Of_The_Sun : Ho comprato lo slime Saturno da Tiger e niente sono felice. Ah già vero stasera non esco?? - SGiovanardi : Vi aspettiamo stasera sotto le stelle di Villa Borghese! In cielo e sul grande schermo dell'arena all'aperto sarà p… -