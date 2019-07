Spot delle pompe funebri | «Il peggio a chi abbandona gli animali»

A chi abbandona gli animali auguriamo il peggio! Lo Spot delle pompe funebri che fa discutere : "Amiamo gli animali e i cani in particolare, per questo in vista della stagione estiva abbiamo ideato questa campagna sia per sensibilizzare le persone sia per farci pubblicità" così uno dei titolari delle pompe funebri genovese Gianelli Srl ha descritto l'idea alla base di una pubblicità della società decisamente molto originale e destinata sicuramente a far discutere. "A chi abbandona auguriamo il peggio" recita infatti a lo slogan delle ...