Spazio | ossa e pelle stampate in 3D per gli astronauti in viaggio verso Marte

meteoweb.eu

(Di martedì 9 luglio 2019) Stampare in 3D il tessuto umano potrebbe aiutare a mantenere in salute glinele un progetto dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) ha prodotto i suoi primi campioni bio-stampati di, che potete vedere nelle foto contenute nella gallery scorrevole in alto a corredo dell’articolo e nei video in fondo. Questi campioni all’avanguardia sono stati preparati dagli scienziati dell’Ospedale universitario della Dresden Technical University (TUD), parte del consorzio del progetto insieme ad OHB System come contraente principale e agli specialisti di Blue Horizon. “Le cellule dellapossono esser bio-utilizzando il plasma sanguigno umano come un “bio-inchiostro” ricco di nutrienti, che sarebbe facilmente accessibile dai membri dell’equipaggio della missione. Tuttavia, il plasma ha una consistenza altamente fluida che rende difficile ...

antonio55566269 : RT @DavLucia: #SentimentiEpoesia Non pensarla la gioia,sentila è una fioritura nella carne, è il maggio delle ossa l’aprile degli occhi La… - emanuelaneri14 : RT @DavLucia: #SentimentiEpoesia Non pensarla la gioia,sentila è una fioritura nella carne, è il maggio delle ossa l’aprile degli occhi La… - ElybetCa : RT @DavLucia: #SentimentiEpoesia Non pensarla la gioia,sentila è una fioritura nella carne, è il maggio delle ossa l’aprile degli occhi La… -