Spaghetti alla carrettiera | come fare un grande primo piatto della tradizione italiana

cosacucino.myblog

(Di martedì 9 luglio 2019)unGlisono unantico, presente in molte cucine del sud, a partire da quelle romane per arrivare fino a quelle siciliane. La ricetta originalepastaera una pasta condita con aglio, olio e pomodoro, tutto a crudo, potremmo dire quasi un pesto, ma poi con gli anni la ricetta è cambiata.la Grigia e l’Amatriciana erano paste itineranti, per chi camminava moltoi pastori, che non potevano portare con sé ingredienti deperibili, la pastaera la pasta dei carrettieri, che certo di strada ne hanno fatta… Ingredienti per la pastaPer 6 persone 550 grammi di pasta,o linguine 4 spicchi di aglio 8 pomodori San Marzano ben maturi 1 cucchiaio di capperi sotto sale 1/4 di cucchiaino di peperoncino in ...

fritatalover : RT @dracmatic: Poi da noi con il termine 'pastiera' ci si riferisce sempre alla frittata di maccheroni/spaghetti, ossia a questa qui https:… - dracmatic : Poi da noi con il termine 'pastiera' ci si riferisce sempre alla frittata di maccheroni/spaghetti, ossia a questa q… - ChristiDurando : @globalistIT Spaghetti alla russa -