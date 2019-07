Spadafora contro Salvini | la deriva sessista dell' Italia dipende dai discorsi della Lega

Blastingnews

(Di martedì 9 luglio 2019) Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Vincenzo, in un'intervista rilasciata al quotidiano La Repubblica, ha affermato che se l'sta vivendo unala responsabilità va data in buona parte ad alcuni esponenti del governo. La polemica tra i Cinquestelle e, vicino a Di Maio, ha scatenato uno stra il Movimento Cinque Stelle e la. Al vicepremier, infatti, è andata l'accusa di sessismo riferita alle sue ultime dichiarazioni rilasciateCarola Rakete in cui l'ha definita criminale, sbruffoncella e pirata. La risposta del leghista non si è fatta attendere.ha subito rincarato la dose dichiarando che seè certo di quello che affermadi lui, non dovrebbe far parte di questo governo. In ogni caso, dopo i commenti a freddo, Matteoè tornato sui suoi passi in conferenza stampa al Cara ...

TeresaBellanova : #Spadafora ci risparmi questa farsa e non faccia finta di accorgersi ora di quanto #Salvini sia contro le donne. Pi… - valeriafedeli : Basta chiacchiere sottosegretario #Spadafora! Da oltre un anno state tenendo bloccati i fondi 2018 per i centri ant… - Agenzia_Ansa : Spadafora contro Salvini: 'Suoi attacchi a Carola hanno aperto la scia agli insulti sessiti'. Il vicepremier replic… -