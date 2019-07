Spadafora accusa Salvini di aver ' istigato all' odio sessista' | il Ministro | ' Si dimetta'

Blastingnews

(Di martedì 9 luglio 2019) Nelle ultime ore si sta parlando molto della polemica che sta interessando Matteoe il Sottosegretario con delega alle Pari Opportunità, nonché ex garante per l'infanzia e l'adolescenza, Vincenzo. Entrando maggiormente nei dettagli, la polemica tra i due politici riguarda i recenti attacchi che il Segretario della Lega Nord aveva fatto nei confronti di Carola Rackete, la capitana tedesca della Sea Watch 3. Lo stesso politico leghista aveva dato della ''criminale'' alla comandante e, inoltre, sul web la ragazza era stata duramente insultata e criticata per il suo operato e il suo aspetto fisico.hatodi essere responsabile di una "deriva". Il Sottosegretario dei 5 Stelle: 'In Italia c'è una deriva' Stando a quanto riportato da un articolo pubblicato sul sito di Repubblica,ha decisamente criticato il comportamento ...

gemmagaetani : Spadafora, prima collaboratore di Ong poi presidente Unicef, Garante Nazionale Infanzia favorevole all'adozione per… - claudio_erpiu : RT @Federic49759244: @claudio_erpiu La ricerca dell'odio non ha confini. Spadafora accusa sessista Salvini perché definisce bulla e viziata… -