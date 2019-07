Sospetto caso di dengue a Monza | stasera operazioni di disinfestazione straordinaria

meteoweb.eu

(Di martedì 9 luglio 2019) Il Comune dicon un’ordinanza su richiesta dell’Agenzia Tutela della Salute (ATS) ha disposto perunanell’area di via Zuccoli per undi. L’intervento riguarderà tutta la zona in cui risiede la persona vittima deldi infezione, entro 200 metri di raggio intorno al suo luogo di residenza. Ledisi concluderanno alla mezzanotte di oggi e interessano tratti delle seguenti vie: via Zuccoli, via Brunelleschi, via Usuelli, via Pellegrini, viale Sicilia (nel tratto compreso tra via Modigliani e «Lombarda Motori»), via Poliziano (nel tratto compreso tra via Usuelli e la Scuola «Bonatti»), via Luca della Robbia (nel tratto compreso tra il campo comunale Cederna e via Cantalupo) e via Mantegna (da viale Sicilia per i primi 40 metri). Indi maltempo le...

