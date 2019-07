Soleil Sorge | sfogo dopo le voci di crisi con Jeremias Rodriguez | Stanca delle

È finita tra Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge? Leggi il duro sfogo di lei… : Fine dell’idillio sentimentale tra Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge? Stando al dubbio insinuato dall’account Instagram del settimanale Chi, la storia d’amore nata tra i due ex naufraghi sulle spiagge dell’Isola dei Famosi e proseguita... L'articolo È finita tra Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge? Leggi il duro sfogo di lei… proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Aria di crisi tra Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge - lei : “Mi rispetto - allontano chi non lo fa” : Soleil Sorge, compagna di Jeremias Rodriguez, non nega le voci di una crisi in corso con il fratello di Belén. “Sono stata definita carnefice per avere messo fine a rapporti con persone che non mi rispettavano” scrive l’influencer in risposta a un utente che l’accusava di essere “riuscita a far scappare anche Jeremias”. E i due diretti interessati hanno smesso di seguirsi sui social.Continua a leggere

Isola dei Famosi : Soleil e Jeremias Rodriguez si sono lasciati? Parla la Sorge : Il duro sfogo dell'ex naufraga: "sono stata definita carnefice per aver messo fine a rapporti che mi mancavano di rispetto, che mi tradivano"

Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge - una casa insieme per convivere - : Sandra Rondini Il fratello di Belen e l'ex corteggiatrice di "Uomini e Donne" hanno deciso di acquistare casa insieme per dare maggiore solidità alla loro coppia. La loro passione è nata solo sei mesi fa sull'Isola dei Famosi, ma procede con il vento in poppa e, dopo aver conosciuto le rispettive famiglie, adesso è tempo di costruire il loro nido d'amore La passione travolgente tra Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge, nata solo sei ...

Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge vanno a convivere : Ci voleva l'Isola dei Famosi per farli incontrare e innamorare. La storia d'amore tra Soleil Sorge e Jeremias Rodriguez nata sotto le telecamere continua a gonfie vele e si prepara ad un passo importante a pochi mesi dalla sua nascita: la convivenza.Dalle pagine di 361magazine l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ed ex naufraga del reality show ha annunciato ufficialmente che si stanno mettendo in cantiere dei progetti nella quale nulla ...