oasport

(Di martedì 9 luglio 2019) Tra gioia e attesa: si può riassumere così il sentimento dell’Italia che ha vinto gli Europei di, per quanto concerne lerilasciate nelle ore successive al trionfo continentale al sito della FIBS. Così il manager Enrico Obletter: “Abbiamo giocato un Europeo sopra le righe con un attacco esplosivo come non s’era mai visto, la difesa è stata importantissima. Abbiamo trovato un’Olanda molto ostica, non ha mollato un attimo e ci è voluta una grande Italia per vincere. Abbiamo avuto dei momenti difficili con l’infortunio di Piancastelli. Adesso con la qualificazione Olimpica ad Utrecht ci aspettano tutte finali che dobbiamo disputare tra meno di 15 giorni nella fossa dei leoni, in terra olandese. Andiamo con la fiducia della squadra campione“.: “E’ un’emozione grandissima, questo Europeo è stato ...

OA_Sport : Softball, le dichiarazioni dell’Italia tra campo e panchina. Greta Cecchetti agli ultimi Europei in carriera -