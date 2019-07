Sindrome alienazione parentale | nei tribunali italiani si continua ad applicare Il caso

ilfattoquotidiano

(Di martedì 9 luglio 2019) Mara, la chiamerò così, si separa sei anni fa dal marito e lo denuncia per stalking. Comincia una causa civile per decidere sull’affidamento del figlio e viene disposta una Ctu (consulente tecnico). Il procedimento si conclude con la decadenza della responsabilità genitoriale di Mara e la disposizione di nominare un tutore che si dovrà occupare del minore, che rischia di essere allontanato dalla madre e inserito in una struttura protetta. Il motivo? Il figlio ha paura del padre e non vuole vederlo e ne spiega i motivi ai periti e alle assistenti sociali. Mara alla fine viene bollata come madre alienante e persino i nonni materni vengono ritenuti tali. Ogni lunedì mattina, da mesi, Mara grida tutta la sua rabbia fuori del Tribunale dei minorenni di Roma denunciando sette anni di calvario, di relazioni dei servizi sociali, di percorsi di psicoterapia per il figlio, di perizie, di ...

