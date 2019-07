Sicilia : Regione investe in sanità - nuovo ospedale a Siracusa e a Palermo nasce il Policivico (2) : (AdnKronos) - Tre invece i maxi interventi previsti sull’area di Palermo. Si tratta del nuovo ospedale Ismett II di Carini, su un sito di proprietà della Fondazione Rimed, la cui gestione è intestata alla partnership pubblico-privata. L’opera andrà a integrarsi con la nuova sede Rimed in fase di rea

Sicilia - 80 milioni per censire gli immobili. Ma la Regione non può accedere alla banca dati : “Non abbiamo la password” : Quel censimento, compiuto oltre dieci anni fa, costò alla Sicilia oltre 80 milioni di euro. Ma i risultati di quel lavoro sono custoditi in una banca dati che la Regione, che allora sborsò i soldi, non può consultare. Il motivo? Non dispone della password. Il caso salta fuori durante una seduta d’Aula dell’Assemblea regionale Siciliana. Il governo, infatti, ha deciso di inserire in una legge attualmente in discussione nel parlamento dell’Isola, ...

Sicilia : Regione rilancia Parco Segesta - obiettivo un milione di visitatori : Palermo, 3 lug. (AdnKronos) - Progettare il futuro attraverso le vestigia del passato, tutelare e valorizzare un bene con le sue raccolte, assicurandone e promuovendone la pubblica fruizione. Ma soprattutto un obiettivo ambizioso: passare dai circa 635mila visitatori in due anni a un milione. E' il

Caporalato : Sicilia - Regione installa videosorveglianza : Palermo, 2 lug. (AdnKronos) - La Regione Siciliana dichiara guerra al Caporalato nelle campagne e lo fa dotandosi di una serie di strumenti ad alta tecnologia. Entra così nella fase operativa il Protocollo d'intesa sottoscritto dal presidente Nello Musumeci con il ministero dell'Interno, che ha stan

Sicilia : Regione rilancia corsi formazione per vigili urbani : Palermo, 26 giu. (AdnKronos) - Dopo dieci anni di assenza tornano da domani, giovedì 27 giugno, in Sicilia, i corsi di formazione per la polizia municipale. Lo ha deciso il presidente della Regione Nello Musumeci che ha affidato all'assessore Bernardette Grasso, titolare delle Autonomie locali, il c

Il codice etico anti-clientelismo di cui si è dotata la Regione Sicilia : L'Assemblea regionale siciliana adotta il codice etico per i suoi deputati, approvato lo scorso 22 maggio dalla Commissione regionale antimafia guidata da Claudio Fava. Lo ha deciso oggi il Consiglio di presidenza dell'Ars. Il testo entra in vigore, ma per evitare che si impantani tra continui rinvii in Aula, come avvenuto per il precedente testo firmato dall'allora presidente dell'Antimafia Nello Musumeci, si è stabilito che il documento entri ...

Sicilia : 110 tirocinanti alla Regione - al via selezione : Palermo, 25 giu. (AdnKronos) - Al via la selezione dei 110 tirocinanti da inserire negli uffici della Regione Siciliana. Sono stati pubblicati stamane - sui siti web istituzionali delle Università di Palermo, Catania, Messina ed Enna - gli avvisi rivolti ai giovani laureati dell’Isola che potranno a

Sicilia : risorse ai Comuni - Regione paga prima trimestralità : Palermo, 24 giu. (AdnKronos) - "Grazie alla modifica dei criteri di riparto del fondo Autonomie locali, che ho fortemente voluto, oggi siamo in grado di erogare la prima trimestralità dei trasferimenti dalla Regione ai Comuni Siciliani, nel pieno rispetto dei tempi stabiliti". Ad annunciarlo è l’ass

Sicilia : Turano - 'crisi imprese priorità per Regione' : Palermo, 20 giu. (AdnKronos) - "Vogliamo affrontare il disagio reale delle imprese Siciliane lavorando al loro fianco per individuare ogni percorso utile alla crescita del sistema e ad affrontare e superare le situazioni di crisi". Lo ha detto l’assessore regionale alle Attività produttive Mimmo Tur

Sicilia : Fava - 'Regione non può essere bottino da conquistare' : Palermo, 13 giu. (AdnKronos) - "La Regione Siciliana e i suoi enti non possono dare l'immagine di una diligenza da assalire, di un bottino da conquistare". Lo ha detto il presidente della commissione regionale antimafia, Claudio Fava, intervenendo oggi all'ARS nel dibattito sulla questione morale, c

Clima ed Europa : il vicepresidente della Regione Sicilia - portavoce della sostenibilità delle piccole comunità : Gaetano Armao, Il vicepresidente della Regione Sicilia, diventa portavoce in Europa delle esigenze delle piccole comunità e dei quartieri che si trovano ad affrontare la transizione energetica verso un futuro più sostenibile. Riunita in via eccezionale a Bucarest la commissione ambiente del Comitato europeo delle Regioni (CdR) ha infatti designato Armao come relatore del parere intitolato “Verso quartieri e piccole comunità sostenibili: ...